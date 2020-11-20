Пригожин вызвал гнев поклонников неуместной шуткой о COVID-19

Москва, 20 ноября. Продюсер Иосиф Пригожин вновь вызвал гнев публики, на этот раз неуместной шуткой о смерти пожилых людей от коронавируса.

На своей странице в Instagram Пригожин решил пошутить на актуальную тему, скопировав из Сети стихотворение о COVID-19:

Маленький мальчик ковид подхватил,

К бабушке в гости без маски ходил.

Выгоды он получил сразу две:

Антитела... и квартиру в Москве.

Подписчики Пригожина на этот раз его юмор не оценили. В комментариях давно не было такого единения фолловеров: подавляющее большинство осудило продюсера. Чаще всего звучал вопрос: «Иосиф, вам не стыдно?».

«Куда мозги делись? И были ли они? Даже передышки нет от дебильных постов. Мне одной стыдно за Валерию?» — пишет в комментариях пользователь под ником marina_gilbert.

«Это вы тот мальчик? Не смешно вообще! Особенно тем людям, у которых умерли родные! Отписываюсь», — категорично заявила martina727231.

«У меня подруга сейчас в тяжелейшем состоянии лежит в Питере. Это несмешно сейчас», — добавила marinagrechina37.

Пригожин не в первый раз становится объектом критики за свои неосторожные высказывания. В прошлый раз волну возмущения вызвали его жалобы на бедственное положение артистов из-за пандемии коронавируса. По его мнению, облагать целую индустрию многомесячными ограничениями несправедливо, поскольку миллионы граждан продолжают тесно контактировать друг с другом в метро, передавал RT.

Жалобы продюсера спровоцировали конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым, который пристыдил артистов. Экс-солист группировки «Ленинград» позже опубликовал колонку, в которой детально разъяснил, почему «обедневших» звезд не поддерживают их же поклонники, и как в общем устроен российский шоу-бизнес.