Центр поддержки пациентов с ревматизмом сообщил о дефиците лекарств

Москва, 20 ноября. Центр «Ревмо-COVID» сообщил о дефиците необходимых пациентам с ревматическими заболеваниями глюкокортикостероидов (метилпреднизолон) в аптечных сетях.

Центр занимается поддержкой страдающих ревматизмом людей в период пандемии. По его данным, 53% опрошенных Российской ревматологической ассоциацией «Надежда» пациентов сообщили, что даже при наличии льгот не смогли получить в поликлиниках средство.

Препарат отсутствует в продаже в форме раствора, в таблетках он есть в ограниченном количестве в ряде регионов. В некоторых субъектах лекарства нет вовсе.

О дефиците метилпреднизолона пациенты начали сообщать с осени, отметили в «Ревмо-COVID». Средство применяется для лечения COVID-19, поэтому производители не могут удовлетворить возросший спрос, сообщают СМИ.

Жители разных регионов страны в последнее время столкнулись с нехваткой ряда лекарств. На отсутствие антибиотиков и противовирусных препаратов жаловались на Алтае и в Приморье, в других регионах сообщали о проблемах с препаратами для онкобольных и средствами для лечения ВИЧ.

Ранее президент России Владимир Путин призвал людей с пониманием отнестись к ситуации и не винить никого за то, что в аптеке может не оказаться того или иного лекарства. Глава государства призвал правительство следить за обстановкой и максимально обеспечить аптеки и больницы нужными препаратами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с нехваткой лекарств, возникшую в ряде российских регионов, в Кремле считают недопустимой.