Вид на жительство в РФ предлагают выдавать в обмен на инвестиции

Москва, 20 ноября. Иностранные граждане смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции в экономику, законопроект разработало Минэкономразвития.

Как сообщают «Известия», законопроект ведомства дает иностранцам возможность в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ за инвестиции в экономику. При этом нужно соблюсти некоторые условия: владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей. Компания может быть и иностранной, но тогда сумма инвестиций должна составить не менее 50 млн рублей. Еще один из вариантов — открыть ИП, вложив в дело 10 млн и приняв на работу 10 россиян.

В пояснительной записке сообщается, что принятые меры позволят ускорить технологическое обновление и развитие российской экономики и создание высокопроизводительных рабочих мест с высокой зарплатой.

«Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса», — прокомментировал законодательную инициативу ведомства первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

Подобные программы действуют в более чем 100 странах мира. В частности, в Европе можно получить вид на жительство при инвестициях в недвижимость от 250 тыс. евро (около 22,5 млн рублей).

Эксперты полагают, что программа будет востребована у топ-менеджеров, регулярно посещающих Россию и испытывающие проблемы из-за визовых формальностей, а также у граждан Ближнего Востока, Африки и Китая.

Отметим, что за последние несколько лет ряд знаменитостей получили российский паспорт. Среди них Джефф Монсон, актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, боксер Рой Джонс и другие, передавал RT.