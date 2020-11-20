Скончался художник и музыкант Юрий Балашов

Москва, 20 ноября. Художник, дизайнер, музыкант Юрий Балашов скончался в возрасте 65 лет.

Несколько дней назад о серьезной болезни Балашова сообщил в Facebook музыкант Гермес Зайготт. В четверг вечером он рассказал об утрате.

«Печальная новость. Мы все скорбим. Юрий Балашов, 40 минут назад покинул нас и совершил переход в другое измерение. О церемонии похорон сообщим дополнительно. Светлого пути, наш верный друг», — написал он.

Известность художнику принесло оформление альбомов отечественных и западных исполнителей, среди которых были София Ротару, «Лейся песня», Фрэнк Заппа, а так же создание логотипов. Именно он является автором логотипов группы «Земляне», «Парк Горького», «Бригады С» в виде обломка гаечного ключа и многих других.

Балашов, родившийся в 1955 году, был двенадцатым ребенком в семье секретаря Лазаря Кагановича и Иосифа Сталина Алексея Балашова. С юношества он начал работать оформителем, в 25 лет началось его сотрудничество с фирмой «Мелодия». Обложка для пластинки Ротару стала первой в его карьере.

В скорее он стал арт-директором «Центра» Стаса Намина, разрабатывая логотипы для рок-исполнителей, ориентированных на запад. Одним из самых узнаваемых лого стала работа для Gorky Park: серп и молот трансформировались в буквы G и P. Работая в «Центре», Балашов познакомился с Фрэнком Заппой, Питером Гэбриелом, Йоко Оно, Scorpions и другими зарубежными музыкантами.

Вместе с Gorky Park Балашов отправился в США, где задержался на четыре года. В 1993 году Заппа предложил художнику оформить его альбом «Civilization Phaze III», получивший впоследствии Grammy за лучшее оформление. Картина представляла собой гору Джомолунгма, на вершине которой стоял пышущий пламенем рояль.

В Россию художник вернулся в 1996 году и продолжил работу с «Центром» Стаса Намина. Балашов также много лет занимался музыкой. Был участником таких коллективов как «Желтый синяк», «Спайс бойз», «Моно и Исай», «Намгар», «Волга» и «Оркестр Неизвестных Инструментов» (О.Н.И.).