Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Скончался художник и музыкант Юрий Балашов

Скончался художник и музыкант Юрий Балашов

Москва, 20 ноября. Художник, дизайнер, музыкант Юрий Балашов скончался в возрасте 65 лет.

Несколько дней назад о серьезной болезни Балашова сообщил в Facebook музыкант Гермес Зайготт. В четверг вечером он рассказал об утрате.

«Печальная новость. Мы все скорбим. Юрий Балашов, 40 минут назад покинул нас и совершил переход в другое измерение. О церемонии похорон сообщим дополнительно. Светлого пути, наш верный друг», — написал он.

Известность художнику принесло оформление альбомов отечественных и западных исполнителей, среди которых были София Ротару, «Лейся песня», Фрэнк Заппа, а так же создание логотипов. Именно он является автором логотипов группы «Земляне», «Парк Горького», «Бригады С» в виде обломка гаечного ключа и многих других.

Балашов, родившийся в 1955 году, был двенадцатым ребенком в семье секретаря Лазаря Кагановича и Иосифа Сталина Алексея Балашова. С юношества он начал работать оформителем, в 25 лет началось его сотрудничество с фирмой «Мелодия». Обложка для пластинки Ротару стала первой в его карьере.

В скорее он стал арт-директором «Центра» Стаса Намина, разрабатывая логотипы для рок-исполнителей, ориентированных на запад. Одним из самых узнаваемых лого стала работа для Gorky Park: серп и молот трансформировались в буквы G и P. Работая в «Центре», Балашов познакомился с Фрэнком Заппой, Питером Гэбриелом, Йоко Оно, Scorpions и другими зарубежными музыкантами.

Скончался художник и музыкант Юрий Балашов

Вместе с Gorky Park Балашов отправился в США, где задержался на четыре года. В 1993 году Заппа предложил художнику оформить его альбом «Civilization Phaze III», получивший впоследствии Grammy за лучшее оформление. Картина представляла собой гору Джомолунгма, на вершине которой стоял пышущий пламенем рояль.

Скончался художник и музыкант Юрий Балашов

В Россию художник вернулся в 1996 году и продолжил работу с «Центром» Стаса Намина. Балашов также много лет занимался музыкой. Был участником таких коллективов как «Желтый синяк», «Спайс бойз», «Моно и Исай», «Намгар», «Волга» и «Оркестр Неизвестных Инструментов» (О.Н.И.).

Новости партнеров