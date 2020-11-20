Минстрой решил перенести на 2022 год перерасчет платы за тепло

Москва, 20 ноября. Минстрой подготовил проект постановления Правительства РФ, согласно которому переход на нормативы потребления тепла в зависимости от этажности дома перенесут.

Соответствующая норма должна была вступить в силу в январе 2021 года, однако в комитете Госдумы по энергетике решили, что принимать ее пока рано. По словам депутата Бориса Гладких, введение нормативов без выполнения сопутствующих программ может резко повысить плату за коммунальные услуги.

«Все зависит от субъекта, постановлений и расчетов, которые он принял. Но, так или иначе, есть регионы, где в случае реализации сегодня норматива на отопление в зависимости от этажности граждане могут получить серьезно увеличенный счет», — цитирует Гладких «Парламентская газета».

Также отмечается, что если для одних домов при введении нормативов плата сильно возрастет, то для других наоборот снизится. В результате жителям будет просто нецелесообразно использовать общедомовой прибор учета. Потому перед вводом новой системы ее надо сбалансировать, считают в Госдуме

На данный момент в Минстрое также решается вопрос о дальнейшем переносе ввода нормативов и возможной передаче главам регионов права решать, вводить ли вообще такие нормативы.

Система единых нормативов потребления энергии была предложена в России еще в 2014 году. Тогда субъектам РФ было предписано установить одинаковые нормы для домов со схожими параметрами и утвердить программы энергоэффективности. Таким образом, норматив зависел бы от климатической зоны, количества этажей в доме и года его постройки.