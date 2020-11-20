Москва, 20 ноября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об отсутствии опасных мутаций коронавируса. С заявлением она выступила в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Поповой, специалисты следят за изменениями коронавируса и уже провели свыше 1,2 тыс. исследований. На эпидемиологический потенциал вируса его сегодняшние изменения никак не влияют, отметила глава Роспотребнадзора, уточнив, что коронавирус не становится более вирулентным или патогенным.

Попова отметила, что «вирус не очень изменчив». В настоящее время и в ближайшем будущем он четко обнаруживается существующими тест-системами. Защититься от него «абсолютно четко» можно «сегодняшними вакцинами».

В прогнозах ученых всего мира в настоящее время нет мутаций, которые могли бы вызвать серьезное осложнение, заключила Попова.

Ранее директор управления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что ожидается дальнейшее ухудшение ситуации с COVID-19 в мире, сообщает «Ридус». Он подчеркнул, что пандемия с созданием вакцины не закончится.