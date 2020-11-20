Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована с COVID-19

Москва, 20 ноября. Актриса Елена Ксенофонтова находится в московской больнице, куда ее госпитализировали из-за ухудшения состояния на фоне коронавируса.

На своей странице в Instagram звезда сериала «Кухня» провела прямой эфир из больничной палаты. Поклонникам она рассказала, что заболела еще 6 ноября и первое время лечилась дома. Однако в среду ее состояние резко ухудшилось, и актрису срочно госпитализировали в московскую «ковидную» больницу.

В палате Ксенофонтова находится одна. По голосу актрисы слышно, что ей тяжело говорить: голос звучит глухо, речь иногда прерывается кашлем, говорить мешает сильная отдышка. По ее словам, врачи диагностировали у нее 30% поражения легких, двустороннюю пневмонию.

«За эти две недели прошла несколько стадий: тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты. Температура продолжала держаться до сегодняшнего дня до 37,7», — рассказала актриса.

Сейчас врачи «стараются уходить от антибиотиков», Ксенофонтову лечат гормонами, все препараты, по ее словам, очень сильные.

«Вирус действует сильно на психику, на голову — легко впасть в апатию, в нехороший пофигизм. Болезнь может протекать в острой форме до трех недель, потом долгая реабилитация, коронавирус выматывает все силы, съедает изнутри», — посетовала она.

Ксенофонтова обратилась к поклонникам с просьбой беречь себя и своих близких. По ее мнению, от «это заразы» невозможно уберечься, если только полностью себя не изолировать.

Поклонники оставили сотни комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления актрисе.

«Мы Вас очень любим и всегда с Вами. Здоровье прежде всего, все будет хорошо», — пишет в комментариях пользователь под ником ksentilla.

«Елена Юрьевна, Вы сильная! И даже эта болезнь Вам нипочем!» — добавила mc_uncleborya.

«Вы сильная, красивая, успешная, мама, мудрая женщина! Здоровья вам! Все будет хорошо!» - пожелала y.malinina071707.

Ранее сообщалось, что актер Гоша Куценко вылечился от коронавируса, передавал RT. По его словам, это была «самая тяжкая» болезнь, которую ему приходилось переносить. С диагнозом COVID-19 от был госпитализирован в московскую больницу 21 октября.