Киев, 20 ноября. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Куницын заявил, что у страны есть единственный способ «вернуть назад» Крым.

«Надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание», — заявил Куницын в эфире телеканала ATR.

Украинский чиновник, который ранее являлся губернатором Севастополя, также поделился своими соображениями об образовании крымско-татарской автономии. Куницын считает, что это невозможно, поскольку подавляющим большинством жителей региона являются представители других этносов, которые не поддержат соответствующее решение.

Он также прокомментировал идею переименования крымских населенных пунктов в угоду татарским организациям. Чиновник считает, что в этом случае надо учитывать исторический фон, однако сам он не пожелал занимать сторону какого-либо конкретного народа.

Несмотря на то, что крымский вопрос закрыт окончательно, украинские чиновники продолжают безосновательно заявлять о том, что жители Крыма якобы «страдают» после воссоединения с Россией, а их права нарушаются на каждом шагу, сообщает телеканал «Царьград».

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после проведенного там референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказалось за воссоединение с Россией. Украина решение крымчан не признает, несмотря на законность процедуры. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.