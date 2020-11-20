Киркоров рассказал о восстановлении отца после перенесенного COVID-19

Москва, 19 ноября. Бедрос Киркоров победил коронавирус и идет на поправку, сообщил его сын, народный артист РФ Филипп Киркоров.

Отец певца попал в больницу с COVID-19 в начале октября. Для человека преклонного возраста болезнь могла стать смертельной. Риск повышался в связи с хроническими заболеваниями Бедроса — у мужчины наблюдаются проблемы с сердечным ритмом.

После интенсивного лечения кризис миновал. Как говорил в одном из интервью Филипп, его отец оказался «крепким мужиком». Недавно Бедрос появился на публике — приходил проститься со своим старым другом Арменом Джигарханяном. Однако видно было, что мужчина осунулся, передвигаться ему было тяжело. Но сын артиста не жалуется на свое здоровье.

«Слава богу, поправился, все позади», — сообщил Филипп Киркоров порталу «Дни.ру».

Сам Бедрос подчеркивает, что у него нет привычки оставаться на месте. Несмотря на проблемы со здоровьем, он не мог пропустить выступление «Хора Турецкого» в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик, где установлен «Алеша».

«И врачи хотя запрещали мне, я все равно полетел туда. Путь был тяжелый — самолетом до Стамбула, потом автобусом. 12 часов в дороге! Все удивлялись, как я выдерживаю. Но это, видимо, какая-то внутренняя энергия. Для меня было очень важно — именно там спеть «Алешу», — рассказал он журналистам.

Сам Филипп Киркоров также переболел коронавирусом. И узнал он об этом совершенно случайно: во время поездки в Грецию он получил результат теста, который показал образовавшиеся у него антителах к COVID-19. По словам артиста, никаких симптомов заболевания у него не было. Киркоров назвал коронавирус «коварным» и посоветовал беречь здоровье, особенно пожилым людям.