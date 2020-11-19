Неизвестная болезнь поразила рыбаков из Сенегала

Дакар, 19 ноября. Неизвестной болезнью заразились более 100 рыбаков на западе Сенегала. Об этом в четверг сообщило издание Dacar Actu .

Очаг заболевания расположен около столицы страны между портовыми городами Мбур и Рюфиск. У заболевших отмечают высыпания на коже в виде струпьев.

Согласно предварительным данным, болезнью заразились только выходившие в открытое море рыбаки. Там, по мнению специалистов, располагается источник болезни.

Местные власти провели с представителями рыболовной отрасли срочное совещание. Всех больных госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.

Ранее «Ридус» сообщил, что доцент из Медицинской школы Индианского университета Натали Ламберт рассказала о жалобах переболевших COVID-19 пациентов на неожиданные и странные симптомы этой болезни.