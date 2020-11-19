Солистка группы Reflex: Этот год сбил спесь со многих

Основатель и многолетняя солистка группы Reflex Ирина Нельсон и ее супруг Вячеслав Тюрин заявили, что 2020 год заставил провести полную переоценку ценностей: обратить внимание на то, что раньше казалось незначительным.

В эксклюзивном интервью ФАН певица с супругом рассказали, что 2020 год сбил спесь со многих российских артистов, и объяснили, почему это хорошо.

«Мы философски ко всему относимся, потому что я считаю, что тут если и есть какие-то полезные вещи — так это однозначно переоценка того, что мы имеем и то, чем мы живем ежедневно. Нам дали возможность оглянуться и понять, что к чему и что мы порой не ценили, а на самом деле являлось очень хорошей вещью, а мы это даже и не замечали. Много всего переосмыслилось в целом, что происходит в мире: отношение к жизни, отношение к здоровью, отношение к своим близким, к тому, что ты делаешь прежде всего», — отметила Нельсон.

По ее словам, в этом году многие «возьмутся за голову и подумают, что они вообще делают в этой жизнь». Этот год дал понять всем, чего они стоят на самом деле, позволил ответить на вопросы: почему артисты просят повышения зарплаты и денег, но при этом сами себя не прокачивают.

«Нужен ли ты на этой планете или ты генетический мусор? Если артист ничего не производит на сегодняшний день, то ему сложно как-то выплыть, он просто должен что-то делать», — подчеркивает Нельсон.

Артисты стараются осваивать новые профессии, стремиться к чему-то новому. В отличии от обывателя, творческий человек, по словам Нельсон, постоянно вкладывает деньги в развитие: «крутит — вертит, то снимает, то фотосессию делает, то костюмы новые покупает».

«И получается в том парадокс, что у него лично в кармане немногим больше, чем у какого-либо специального бизнеса. И дальше все зависит от нас, как мы этим распорядимся. И откуда мы будем брать деньги, тоже зависит от нас», — добавила основатель группы REFLEX.

Нельсон посетовала, что сегодня профессия «музыкант» в России вообще не воспринимается как профессиональный навык. К примеру, при оформлении кредита, такой строчки в графе профессии нет вовсе, и никто не будет помогать, поскольку музыкант — «вообще не понятно кто». По словам певицы, это действительно большая проблема, которую нужно решать.

Тяжелый год заставил артистку отказаться от конкретных планов на новогодние праздники. Она уверена только в одном: если вдруг появится работа, группа обязательно ухватиться за нее.