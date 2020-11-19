Адвокат Жорин отреагировал на слова Шаляпина о «швали» на российской сцене

Москва, 19 ноября. Известный российский юрист Сергей Жорин заявил ФАН, что певец Прохор Шаляпин, скорее всего, заболел коронавирусом, если позволяет себе грубые выпады в адрес своих коллег.

«Звездный адвокат» прокомментировал в эксклюзивном интервью резкую критику со стороны исполнителя, которую тот позволил по отношению к отечественным артистам.

«Певца такого не знаю, а вот героя-любовника — да, — воскликнул Жорин. — На него вполне можно подать в суд, предварительно уточнив, кого именно он имел в виду. Либо провести лингвистическую экспертизу по этому интервью. Запросить текст, — журналисты обычно же записывают [разговор] — и поставить какой-то, допустим, фрагмент».

По словам собеседника ФАН, он больше чем уверен, что из вопроса, который задавали финалисту проекта «Фабрика звезд — 6», можно узнать, о ком идет речь.

«Но здесь дело в другом — я сомневаюсь, что кто-либо из серьезных людей вообще захочет обращать на это внимание, — отметил Жорин. — Очень, конечно, «приятно», что он считает других швалью. А он, наверное, весь в белом! Подозреваю, что у него, наверное, коронавирус».

Почему, задался вопросом адвокат — и тут же сам на него ответил.

«Потому что одним из проявлений коронавируса, помимо потери запаха, нюха и вкуса, является агрессивное поведение, — сказал он. — Вообще, агрессия не свойственна Шаляпину. А здесь он достаточно агрессивно и резко отреагировал, из чего я делаю вывод, что, скорее всего, Проша прихворнул».

Поэтому ему надо отлежаться пару недель, и после этого все будет нормально, полагает собеседник ФАН.

«Он потерял нюх в прямом и переносном смысле, — уверен Жорин. — Поэтому, собственно говоря, чего на него вообще обижаться? Придет в себя, выздоровеет — извинится».

Ранее Прохор Шаляпин подверг резкой критике коллег по профессии, призвав их уйти со сцены и дать дорогу молодым. Также он сказал, что «у нас на сцене поет одна шваль».