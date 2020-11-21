Дмитрий Дюжев рассказал о стандартах красоты современных деловых женщин

Москва, 21 ноября. Сегодня стартует финал международного конкурса «Мисс офис — 2020». Трансляцию масштабного шоу с участием звезд первой величины зрители смогут посмотреть онлайн. Организаторы обещают эффектное световое шоу, захватывающие номера и выступления, а также эксклюзивные интервью членов жюри, среди которых Николай Валуев, Екатерина Гордон и другие известные личности.

В преддверии финала Дмитрий Дюжев, который, кстати, в этом году будет вести шоу, рассказал о том, какой, по его мнению, должна быть идеальная офисная красавица:

«Она должна улыбаться искренне, любить то, что делает, быть системной, внимательной, пунктуальной, ответственной, ухоженной, одним словом — волшебницей. Наверное, все те же качества присущи девушкам любой профессии. Особенно, конечно, если профессия выбрана по любви. Победит та, кто осознанно находится на своем месте», — говорит актер.

Подготовка к финалу была напряженной. Две недели репетиций по 12 часов, где участницы оттачивали свое мастерство дефиле и репетировали творческие номера. Как признаются финалистки, выдержать такой режим было непросто. Но желание сделать представление по самым высоким стандартам международных конкурсов придавало сил.

Онлайн-трансляция финала «Мисс офис — 2020» начнется 21 ноября в 18:00.