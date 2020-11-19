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СК РФ создаст рабочую группу для решения проблемы получения жилья сиротами

СК РФ создаст рабочую группу для решения проблемы получения жилья сиротами

Москва, 19 ноября. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел встречу с сиротами. Главной темой стало обеспечение данной категории граждан льготным жильем.

В мероприятии в формате онлайн-конференции приняли участие молодые люди из Алтайского и Забайкальского краев, Волгоградской, Иркутской и Омской областей. Кроме того, к обсуждению проблемы подключились сотрудники центрального аппарата и главы территориальных управлений Следственного комитета.

По информации пресс-службы СК РФ, за последние 9 месяцев следователями в 37 регионах РФ было зарегистрировано 113 сообщений о преступлениях по факту нарушений при обеспечении детей-сирот жильем. В целом по России уровень обеспеченности жилыми помещениями сирот, которые состоят на учете, относительно низок — не более 18%. В отдельных регионах он не превышает 5%.

Для решения сложившейся проблемы главой СК РФ было поручено создать рабочую группу с привлечением сотрудников центрального аппарата, в том числе аналитиков. Александр Бастрыкин также указал на необходимость продолжить взаимодействие с ФСБ, МВД и прокуратурой для пресечения случаев мошенничества в отношении детей-сирот.

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