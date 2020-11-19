СК РФ создаст рабочую группу для решения проблемы получения жилья сиротами

Москва, 19 ноября. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел встречу с сиротами. Главной темой стало обеспечение данной категории граждан льготным жильем.

В мероприятии в формате онлайн-конференции приняли участие молодые люди из Алтайского и Забайкальского краев, Волгоградской, Иркутской и Омской областей. Кроме того, к обсуждению проблемы подключились сотрудники центрального аппарата и главы территориальных управлений Следственного комитета.

По информации пресс-службы СК РФ, за последние 9 месяцев следователями в 37 регионах РФ было зарегистрировано 113 сообщений о преступлениях по факту нарушений при обеспечении детей-сирот жильем. В целом по России уровень обеспеченности жилыми помещениями сирот, которые состоят на учете, относительно низок — не более 18%. В отдельных регионах он не превышает 5%.

Для решения сложившейся проблемы главой СК РФ было поручено создать рабочую группу с привлечением сотрудников центрального аппарата, в том числе аналитиков. Александр Бастрыкин также указал на необходимость продолжить взаимодействие с ФСБ, МВД и прокуратурой для пресечения случаев мошенничества в отношении детей-сирот.