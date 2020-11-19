Врач, феминистка и пролайфер про плюсы и минусы вынесения абортов из ОМС

Главный репродуктолог Минздрава РФ доктор медицинских наук, профессор Олег Аполихин предложил создать в России абортарии и передать их в ведение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Врачи-репродуктологи, феминистка и пролайфер назвали плюсы и минусы предложения Аполихина. Подробнее – в материале ФАН.

Абортарии и абортмахеры

Врач Олег Аполихин предложил изменить систему абортирования в России. По его мнению, вывести аборты из обязательного медицинского страхования (ОМС) и дополнительного медицинского страхования (ДМС) недостаточно.

«Это должно стать немодным, и это становится немодным. Для современного образованного человека вот эта расчлененка не должна стать приемлемой», — объяснил врач в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Репродуктолог предложил создать специальные учреждения для абортов – абортарии. Специалистов, которые делают аборты, нужно считать не врачами, а абортмахерами. Специалист отметил, что многие врачи не хотят делать пациентам аборты, и у них должно быть право выбора.

«Заставлять врача, чтобы он участвовал в этом греховном (для верующих людей) деле, в убийстве? Сегодня он операцию делал — жизнь спасал, а тут пришла женщина, и надо убивать», — возмутился он.

История абортов в России

Аборты в России разрешены законом и входят в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). В настоящий момент прерывание беременности проводится по желанию женщины на сроках до 12 недель, по социальным показаниям на сроках до 22 недель, а также по медицинским показаниям на любом сроке.

До 1920 года аборт в России являлся преступлением. Советская Россия стала первой страной в мире, в которой узаконили аборты. Легализация произошла согласно постановлению Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции от 16 ноября 1920 года.

С 1990 года количество абортов в России ежегодно снижается, но остается по-прежнему высоким. За 2019 год число абортов, сделанных по желанию женщины, снизилось на 11%, а за последние пять лет – на 41%.

Мнение врачей

Эксперты, врачи-репродуктологи оценили предложение Аполихина вывести аборты из ОМС и ДМС и создать абортарии. Гинеколог-репродуктолог Московского перинатального медицинского центра «Мать и дитя» Мария Милютина призналась, что регулярно женщины после абортов страдают бесплодием.

«Я репродуктолог, я каждый день сталкиваюсь с негативными последствиями абортов, я вижу, как женщины расплачиваются за это всю жизнь, страдают от бесплодия, тратят годы своей жизни на то, чтобы родить желанного ребенка. Но, с другой стороны, такое предложение – это колоссальнейшее неуважение к женщине, к правам женщин», — заявила Милютина.

Врач обратила внимание, что предложенная Аполихиным инициатива приведет к снижению качества медицинской помощи.

«Естественно, снизится качество медицинской помощи, которая оказывается женщинам, будет гораздо больший процент бесплодия. Потом государство будет тратить деньги на оплату попыток ЭКО этим женщинам. Кроме этого, возрастет число подпольных абортов, возрастет материнская и детская смертность», — предупредила гинеколог.

Гинеколог-репродуктолог Денис Огородников согласился, что в России необходимо менять систему, которая отвечает за увеличение населения. Однако, по словам врача, аборты – это последнее чем нужно заниматься. По словам Огородникова, прежде всего нужно улучшать условия, чтобы дети рождались по желанию матерей, а не потому, что им запретили делать аборт.

«Конечно, надо чтобы больше детей рождалось, но заставлять женщин рожать просто потому, что надо больше детей – это нелогично, если корректно высказаться, а, фактически, бессмысленно», — считает эксперт.

Специалист напомнил, что запрет абортов проходили многие страны, в том числе и СССР. Единственный итог — запрет абортов приводит к увеличению смертности детей и матерей, а это катастрофический момент, отметил собеседник ФАН.

«Будет ли это уменьшать количество абортов? На самом деле не будет. В статистке будет отражено, что абортов меньше, но фактически будут шифровать как прерывание беременности, которая неправильно развивается», — предупредил он.

Огородников призвал решать проблемы убыли населения более логичными и цивилизованными методами. Запрет абортов врач счел самым неэффективным способом, назвав его популизмом.

За жизнь

Аборты остаются горячо обсуждаемой темой и в общественной среде. Против абортов выступают многочисленные общественные организации. Координатор общероссийского общественного движения «За жизнь» Алексей Фокин поддержал предложение Аполихина вывести аборты из ОМС.

«Вывести аборты из ОМС – это необходимый шаг, который нужно было сделать еще давно. Такого рудимента, как бесплатные аборты или аборты для одних налогоплательщиков за счет других, – это нонсенс, который существует с советских времени и мало где еще есть, кроме России», — возмутился Фокин.

Общественник отметил, что аборт не является необходимой медицинской процедурой в большинстве случаев: 80-90% абортов проводятся здоровыми женщинами и абортируют здоровых детей. Заставлять одних платить за немедицинские обоснованные процедуры – неправильно, уверен он.

Кроме того, общественник поддержал предложение создать специальные учреждения для проведения абортов.

«Так как это неэтичная процедура, то в других странах почти всегда это делают отдельные клиники. Нет такого – один врач лечит, другой калечит, один врач сохраняет ребенка, другой абортирует. Это бы помогло, разведение таких функций оздоровило бы нашу систему здравоохранение», — считает собеседник ФАН.

Фокин обратил внимание, что вывод абортов из ОМС высвободит средства Фонда – порядка 5 млрд рублей в год. Более того, это позволит снять нагрузку с врачей женских консультаций, у них появится больше времени на одного пациента.

Право на аборт

Право женщин на аборт отстаивает феминистка, переводчица Ольга Липовская. Предложение Аполихина вызвало у нее смех, она усомнилась в целесообразности перевода абортариев в ведение ФСИН.

«У них у всех с головой не в порядке, что я могу сказать на это!?» — удивилась она.

Липовская объяснила, что те, кому аборт по средствам, не будут обращаться к ОМС. А те, кто вынужден пользоваться этой системой, насколько некредитоспособны, что вряд ли могут растить детей.

«Детей не рожают не потому что не хотят, а потому что изначально думают, как их растить и чем их кормить. ФСИН – это отдельная смешная история. Предполагается, что за аборты женщин нужно наказывать? Женщина может рожать, но это ее право и возможность, а никак не обязательство», — подчеркнула она.

Феминистка отметила, что 80% тех, кто против абортов, – это мужчины. Липовская уверена, что женщины в России не позволят забрать у них право на аборт. Она предложила улучшить сексуальное просвещение в России, чтобы снизить число нежелательных беременностей и абортов.