Шойгу наградил победителей фестиваля «Армия России-2020»

Москва, 19 ноября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил награды победителям Всеармейского фестиваля «Армия России-2020», сообщает пресс-служба ведомства.

Отборочные этапы фестиваля проходили на протяжении всего года по всей России. Профессиональные смотры и конкурсы проводились в разных родах войск. В четверг награды были вручены победителям в номинациях «Специальная миссия», «Военстрой», «Прорыв в будущее», «Морской волк», «Мужество и честь», «На страже здоровья», «Память сильнее оружия», «Воздушный ас», «Безопасная среда», «Центр управления».

На торжественной церемонии Шойгу отметил, что на сцену поднимутся люди, которые «действительно совершили неординарные поступки». Он напомнил, что сегодня российские офицеры находятся в Нагорном Карабахе, где нужно быть начеку каждую секунду, выполняя задачи, поставленные Отечеством. При этом задачи приходится решать в условиях пандемии коронавируса, а Минобороны РФ — ведомство, которое не может уйти на самоизоляцию, добавил Шойгу.

«И в течение всего этого года мы выполняем свои основные задачи. Естественно, участвовали в жизни страны, и в тех сражениях и битвах, которые разворачивались на полях пандемии — так это можно назвать», — отметил министр.

В борьбе с COVID-19 участвуют не только военные врачи, но и летчики, инженеры и войска РХБЗ. Шойгу напомнил, что «48-й ЦНИИ является одним из разработчиков вакцины, которая на сегодняшний день у нас по праву считается одной из самых эффективных».

Глава Минобороны РФ поздравил всех, кто выходит на сцену за заслуженной наградой, подчеркнув, что они «люди высокого профессионализма».