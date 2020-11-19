Ученые назвали имеющие давнюю адаптацию к коронавирусу народы

Вашингтон, 19 ноября. Биологи из Австралии и США обнаружили специфичные к коронавирусам белки у жителей Восточной Азии. Результаты исследования опубликованы на сайте bioRxiv.

Ученые из Австралийского национального университета, Аделаидского университета в Австралии и Аризонского университета в США проанализировали протеомы 26 популяций людей с пяти континентов и выбрали сильно взаимодействующие с коронавирусами (CoV-VIP) белки.

У жителей Восточной Азии исследователи обнаружили уникальный набор из 42 специфических к коронавирусам CoV-VIP, которые в три раза активнее других белков действуют в отношении этой группы патогенов.

Самые древние CoV-VIP ученые оценили в 900 поколений. Это значит, что адаптация к коронавирусным инфекциям началась у жителей региона еще 25 тысяч лет назад.

«Раскрывая «личности» древних патогенных врагов, эти методы повышают способность ученых предсказывать и, таким образом, предотвращать эпидемии будущего», — сообщили ученые-вирусологи.

Авторы исследования считают, что эпидемии коронавирусных инфекций регулярно происходили в этой части света в период от 25 до пяти тысяч лет назад. Поэтому в популяции сформировался наследственный иммунитет.

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