Варнава ответила придиравшимся к ее внешности хейтерам

Москва, 19 ноября. Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава порадовала поклонников фото, но фанаты усмотрели на нем следы старения. Снимок актриса опубликовала в Instagram.

Актриса решила в шутку обсудить с фанатами, как лучше всего к ним обращаться.

«Как дела, зайчики?», «Здорово, бойцы!», «Привет, котятки!», «Привет, красавцы!», — поинтересовалась артистка в Instagram.

Большинство фанатов выбрала бойцов, но нашлись среди поклонников и те, кто придрался к внешнему виду Варнавы.

«Какая-то вы тут неестественная», «А что с вашим лицом?», «Подбородок плывет», — комментировали публикацию критики.

Актриса не стала расстраиваться, и ответила одному из хейтеров.

«По-моему, максимально естественное, красивое лицом стареющей женщины!» — парировала Варнава.

Несмотря на выпады хейтеров, большинство фанатов признавались звезде в любви, отмечая, что артистка выглядит великолепно, и ей еще далеко до старения.

«Я тебя обожаю», «Очень красивая!», «Вы очень красивая, цвет глаз у вас потрясающий», «Хороша чертовка», — писали поклонники.

Ранее Варнава предстала перед поклонниками в необычном образе. Фото актрисы вызвало споры в комментариях. На снимке Варнава запечатлена полностью обнаженной в полумраке. На голове у звезды пышная прическа с кудрями. В подписи к посту она привела строчку из известной песни Аллы Пугачевой «Арлекино».

Некоторые поклонники считали посыл фотографии знаменитости неподобающим и посочувствовали ей. Другим поклонникам понравился новый образ Варнавы.