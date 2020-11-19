Вербицкая рассказала, что помогает ей сохранять красоту в 60 лет

Москва, 19 ноября. Актриса Лариса Вербицкая рассказала своим поклонникам в Instagram о секретах молодости и стройности.

Несмотря на то, что телеведущей исполнится 61 год, она все еще может посоревноваться с красотками. Принцип интервального голодания помогает сохранять тонкую талию, признается Лариса Викторовна. Секрет системы заключается в больших интервалах между приемами пищи. Этот подход телеведущая называет «древним секретом красоты и здоровья» и рассказывает о преимуществах, а также противопоказаниях интервальной голодовки.

«Есть противопоказания! До 18 лет, в период беременности и лактации, при наличии гипотиреоза, во время обострения подагры, если вы принимаете лекарства», — уточнила звезда.

По словам Вербицкой, в «голодный» интервал можно пить чай, травяные отвары и кофе, а также воду с лимоном. Подписчики в комментариях дружно восхитились внешним видом актрисы, отметив, как молодо она выглядит для своих лет.

Ранее советами диетолога по поводу правильного употребления фруктов поделилась с поклонниками певица Валерия, известная стройной фигурой. По ее словам, при нормальной кислотности врачи рекомендуют употреблять фрукты утром после пары стаканов воды.

В первой половине дня фрукты советуют есть за полчаса до приема пищи или через два-три часа после трапезы. Валерия предупредила поклонников, что не стоит употреблять фрукты в качестве десерта, поскольку «это может обернуться неприятностью для вашего пищеварения и уж точно не способствует похудению».