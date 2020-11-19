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Витольд Петровский поблагодарил Лепса за поддержку во время пандемии

Витольд Петровский поблагодарил Лепса за поддержку во время пандемии

Москва, 20 ноября. Полуфиналист четвертого сезона вокального шоу «Голос» Витольд Петровский заявил ФАН, что несмотря на непростую ситуацию с пандемией коронавируса, он продолжает заниматься музыкой.

«Конечно, в связи со сложившейся ситуацией всем сейчас тяжело. Тяжело и артистам «первого эшелона» — им еще тяжелее остальных, так как их затраты куда более масштабные, чем у артистов, находящихся на стадии становления своего творческого пути. И у одних, и у других сейчас нет самого главного — возможности давать концерты. А на тех условиях, которые предоставляет проводить выступления Роспотребнадзор, это делать просто нерентабельно».

34-четырехлетний певец из подмосковной Коломны после проекта «Голос» не стал подписывать контракт с продюсерским центром Григория Лепса и продолжил самостоятельный путь. В беседе с ФАН певец рассказал, что сейчас занят любимым делом.

«Я работаю на студии, пишу материал, репетирую со своей командой программу», — пояснил Петровский.

По словам артиста, как только пандемия закончится, он сразу же выйдет к публике с обновленным и масштабным репертуаром. Петровский подчеркнул, что без поддержки своего экс-наставника на шоу «Голос» Григория Лепса он не смог бы заниматься музыкой. Именитый музыкант поддерживает его, бесплатно предоставляя площадку для репетиций, оплачивая студийную и репетиционную работу.

«Слава богу, что меня окружают люди, для которых деньги — это аспект, стоящий далеко не на первом месте. Да, поверьте, такие еще существуют. На данный момент ближайший концерт намечен на март, но в душе я надеюсь на более ранний выход на сцену», — признался Петровский.

Ранее телеведущая Дана Борисова заявила ФАН, что артисты всерьез подумывают о работе для «простых смертных», а кто-то уже подался в водители «Яндекс.Такси» Она добавила, что Сергей Глушко, также известный как Тарзан, готов стать водителем такси, а один из участников группы «Отпетые мошенники» уже пошел водителем в «Яндекс».

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