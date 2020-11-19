Витольд Петровский поблагодарил Лепса за поддержку во время пандемии

Москва, 20 ноября. Полуфиналист четвертого сезона вокального шоу «Голос» Витольд Петровский заявил ФАН, что несмотря на непростую ситуацию с пандемией коронавируса, он продолжает заниматься музыкой.

«Конечно, в связи со сложившейся ситуацией всем сейчас тяжело. Тяжело и артистам «первого эшелона» — им еще тяжелее остальных, так как их затраты куда более масштабные, чем у артистов, находящихся на стадии становления своего творческого пути. И у одних, и у других сейчас нет самого главного — возможности давать концерты. А на тех условиях, которые предоставляет проводить выступления Роспотребнадзор, это делать просто нерентабельно».

34-четырехлетний певец из подмосковной Коломны после проекта «Голос» не стал подписывать контракт с продюсерским центром Григория Лепса и продолжил самостоятельный путь. В беседе с ФАН певец рассказал, что сейчас занят любимым делом.

«Я работаю на студии, пишу материал, репетирую со своей командой программу», — пояснил Петровский.

По словам артиста, как только пандемия закончится, он сразу же выйдет к публике с обновленным и масштабным репертуаром. Петровский подчеркнул, что без поддержки своего экс-наставника на шоу «Голос» Григория Лепса он не смог бы заниматься музыкой. Именитый музыкант поддерживает его, бесплатно предоставляя площадку для репетиций, оплачивая студийную и репетиционную работу.

«Слава богу, что меня окружают люди, для которых деньги — это аспект, стоящий далеко не на первом месте. Да, поверьте, такие еще существуют. На данный момент ближайший концерт намечен на март, но в душе я надеюсь на более ранний выход на сцену», — признался Петровский.

Ранее телеведущая Дана Борисова заявила ФАН, что артисты всерьез подумывают о работе для «простых смертных», а кто-то уже подался в водители «Яндекс.Такси» Она добавила, что Сергей Глушко, также известный как Тарзан, готов стать водителем такси, а один из участников группы «Отпетые мошенники» уже пошел водителем в «Яндекс».