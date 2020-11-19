Баранец жестко осадил Обаму за попытку унизить Россию

Москва, 19 ноября. Обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отреагировал на слова бывшего президента США Барака Обамы, который заявил, что РФ нельзя называть сверхдержавой, так как у страны мало военных баз за границей. Своим мнением на этот счет эксперт поделился в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия».

Виктор Баранец назвал 44-го президента Соединенных Штатов банальным демагогом. Напомним, Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land) заявил, что главным препятствием на пути России к статусу сверхдержавы является якобы недостаток количества союзников и военных баз. С точки зрения экс-президента США, «РФ больше не является сверхдержавой».

«России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему [американскому], не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений», — заявил Барак Обама.

С точки зрения Виктора Баранца, Барак Обама озвучил очередную глупую мысль. Эксперт крайне негативно воспринял попытку бывшего американского президента унизить Россию.

«А что, статус великой державы или супердержавы определяется количеством военных баз за ее пределами? С этим не согласится даже идиот», — жестко осадил Обаму Баранец.

Он пояснил, что существуют другие факторы, на основе которых определяют величие державы. В данном случае речь идет об экономике, культуре, развитии технологий. Кроме того, необходимо учитывать и территориальную составляющую. Дело в том, что «какое-нибудь карликовое государство, размером километр на километр, не может себя причислять к сверхдержавам», объяснил обозреватель «Комсомольской правды».

Собеседник издания считает, что Обама является типичным, банальным и демагогичным гражданином США, который никогда не любил РФ. Баранец напомнил, что экс-глава Белого дома уже не раз делал антироссийские заявления. К примеру, однажды Обама сказал, что американские санкции «разорвали в клочья российскую экономику».

«Он фактически врет, дает необъективную оценку другой стране, проблеме. Можно прийти к выводу, что у человека или предвзятость, или умственная неполноценность», — заявил Виктор Баранец.

Также эксперт обратил внимание на слова Обамы о том, что у РФ якобы мало союзников для того, чтобы считаться великой державой. С его точки зрения, Барак Обама, называющий Соединенные Штаты таковой, понимает, что практически все союзники Вашингтона являются великими державами из-за угроз и санкций.

«Именно так Штаты обрели и обретают большинство своих союзников. Также США часто даже никого не спрашивают: залетают в страну, садят свое правительство, и вот «союзник», — обратил внимание Баранец.

Он также напомнил, что США стали инициаторами нескольких войн, и риторически поинтересовался, этим ли определяется величие.

«Или, может, оно определяется тем, что американцы — единственные, кто использовал самое страшное, атомное, оружие? Обама, прибыв с визитом в Японию, повел себя как пошлый негодяй и не попросил прощения у японского народа», — указал собеседник.

Обозреватель «Комсомольской правды» назвал Обаму банальным антироссийским демагогом, у которого проблемы с логикой.

«Я просто удивлен, что такой человек, с таким умственным потенциалом был президентом США. Максимум — дворником в Вашингтоне», — констатировал он.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, почему Россия сильна и без военных баз. По его словам, статус сверхдержавы определяется не числом баз за пределами страны, а наличием ядерного арсенала, который может гарантированно уничтожить любого противника.