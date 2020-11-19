Аналитики Sohu впечатлены габаритами российского двигателя НК-32

Москва, 19 ноября. Китайские эксперты назвали российские авиационные двигатели НК-32 одними из самых интересных силовых агрегатов в мире. Своим мнением они поделилась на страницах издания Sohu. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный перевод материала.

Военные аналитики обратили внимание на то, что с НК-32 не могут сравниться ни американские, ни китайские аналоги. Одним из главных элементов обороноспособности крупных военных держав считаются стратегические бомбардировщики, которые есть и у Китая, и у США, и у России.

Российский Ту-160 «Белый лебедь» выделяется на фоне бомбардировщиков других стран. У него нет аналогов во всем мире по многим показателям. Аналитики из Китая, изучая этот вопрос, обратили внимание на двигатель этой машины — НК-32. Они напомнили, что «два рекорда этого бомбардировщика еще никто не побил — по тоннажу и скорости».

«Максимальная взлетная масса Ту-160 может достигать 300 тонн, а скоростные показатели до двух Махов. Даже американский истребитель F-35 медленнее этого гиганта», — написали авторы материала Sohu.

Они указали на большую взлетную массу и высокую скорость бомбардировщика Ту-160, которые достигаются благодаря НК-32. У самолета четыре силовых агрегата с тягой выше 20 тонн каждый.

«Само собой, большая тяга подразумевает огромные размеры самого двигателя», — пояснили журналисты из Китая.

Они впечатлились габаритами двигателя НК-32. Как отметили аналитики, в сопло силового агрегата даже может разместиться взрослый человек. Длина мотора составляет более семи метров, а масса — около четырех тонн. Размеры двигателя позволяют устанавливать его только в бомбардировщики Ту-160, констатировали китайские эксперты.

Напомним, американские военные журналисты The National Interest заявили, что российская крылатая ракета «Буревестник» демонстрирует всему миру мощь Вооруженных сил РФ.