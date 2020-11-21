Выборы в ЦАР : экзамен на зрелость для всей страны

Центральноафриканская Республика в этом году отметила 60 лет со дня обретения независимости. Однако ряд государственных переворотов и гражданских войн затормозил развитие демократических институтов в стране. Несмотря на то что действующий президент Фостен-Арканж Туадера — уже десятый руководитель ЦАР, фактически он является первым главой государства за 20 лет, избранным на основе прямого всенародного голосования с соблюдением всех необходимых процедур.

27 декабря 2020 года в Центральноафриканской Республике состоятся очередные выборы президента и депутатов Национальной Ассамблеи. Для понимания важности этого события необходимо взглянуть на прошлое ЦАР.

Трудный путь к миру и стабильности

Так сложилось, что практически каждый новый глава ЦАР приходил к власти в результате военного переворота. Некоторые из них впоследствии проводили выборы, на которых гарантированно одерживали безоговорочную победу. Некоторые не утруждали себя даже этим. Особенно выделяется второй президент страны Жан-Бедель Бокасса, провозгласивший себя императором.

В марте 2013 года в ЦАР произошёл очередной государственный переворот. Но лидер повстанцев Мишель Джотодия, возглавлявший группировку «Селека», хоть и провозгласил себя президентом, так и не смог сформировать даже временного правительства и уже на следующий год был вынужден подать в отставку. Временным исполняющим обязанности президента стала Катрин Самба-Панза — первая женщина, занявшая пост главы ЦАР. Однако и ей не удалось избежать эскалации насилия в стране. Тем не менее Катрин приложила максимум усилий для того, чтобы как можно дольше откладывать выборы, а после проведения первого тура голосования сумела сделать так, что второй тур президентских выборов прошел лишь в следующем году.

Новый этап в истории Центральноафриканской Республики наступил 20 февраля 2016 года, когда бывший ректор столичного университета и экс-премьер-министр Фостен-Арканж Туадера одержал убедительную победу во втором туре выборов.

Что изменилось в Республике с избранием нового президента

В отличие от своих предшественников, действующий президент не стал создавать очередную военную диктатуру, а направил все свои усилия на установление мира в Республике и повышение уровня жизни своих сограждан.

Результатом его работы стало подписание 6 февраля 2019 года Хартумских соглашений «О мире и примирении в Центральноафриканской Республике». Оно закрепило договоренности между правительством и враждующими группировками «Селека» и «Анти-балака» и стало первым значимым шагом на пути восстановления порядка и безопасности в стране.

Этот документ дал старт беспрецедентной в истории ЦАР кампании по реинтеграции бывших комбатантов в гражданское общество. С одной стороны, это не отменяло ответственности перед законом тех, кто был участником и тем более организатором военных преступлений. С другой стороны, благодаря этой программе участники гражданского конфликта, большинство из которых вынуждены были взять в руки оружие ради собственного выживания и защиты своих семей, получили возможность вернуться к мирной жизни.

Модернизация страны после многолетнего застоя

Такой подход не только сделал возможным прекращение многолетней вражды, но и позволил начать реализацию масштабных инфраструктурных проектов, главной целью которых является повышение уровня жизни простых граждан и создание условий для развития промышленности в Республике. Так, начиная с мая 2018 года в стране ведутся работы по восстановлению гидроэлектростанции в Боали. Более того, благодаря инициативам действующего президента в стране идет строительство пяти университетских городков, главная цель которых – повысить доступность высшего образования для всех граждан ЦАР вне зависимости от региона их проживания.

Центральноафриканская Республика находится в крайне сложных климатических условиях, что всегда затрудняло развитие транспортной инфраструктуры на всей ее территории. Для решения этой проблемы правительство Фостен-Арканжа Туадера решило использовать комплексный подход. Помимо интенсивного строительства дорожной сети внутри страны, в кратчайшие сроки было восстановлено и построено несколько аэропортов, часть из которых может обслуживать не только внутренние, но и международные рейсы.

Однако самым масштабным является проект постройки автотрассы, которая соединит Чад, ЦАР и Конго, не только обеспечивая эффективный оборот между тремя странами, но и гарантируя Центральноафриканской Республике прямой доступ к морским портам. 16 ноября 2020 года в Париже состоялось заседание круглого стола Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (ЦАЭВС), на котором обсуждалось привлечение 3,4 млрд. евро для реализации этого инфраструктурного проекта.

Еще одной уникальной инициативой действующего президента является интеграция женщин во все сферы деятельности страны, включая государственное управление. Следует напомнить, что до 2016 года большинство женщин в ЦАР имели права, в том числе и избирательные, только на бумаге, фактически оставаясь собственностью своих мужей. Столь смелая внутренняя политика нашла отклик не только среди граждан Республики, но и дала понять мировому сообществу, что президент и правительство Республики серьезно намерены превратить страну в современное светское государство.

Развитие международных связей ЦАР

Туадера взял курс на многовекторную внешнюю политику, что позволило привлечь в страну инвестиции и иностранных специалистов, в первую очередь из РФ и КНР. Китайские инвестиции в страны Африки занимают третье место в мире, уступая только США и Франции.

Россия является главным партнером ЦАР в военной сфере и имеет специальное разрешение ООН на поставки вооружения для армии Республики. Также российские инструкторы осуществляют обучение личного состава вооруженных сил страны. Именно наличие специалистов из России позволило президенту ЦАР в достаточно сжатые сроки наладить процесс мирного урегулирования в стране.

24 сентября 2020 года в ходе заседания правящий партии «Движение Объединённые Сердца» (Mouvement Cœurs Unis, MCU) было официально объявлено, что Фостен-Арканж Туадера будет представлять партию на предстоящих выборах.

«Я обязуюсь завершить процесс реализации Политического соглашения о мире и примирении 2019 года. Я хотел бы особо подчеркнуть, что те, кто препятствует реализации этого процесса, заплатят высокую цену», – заявил президент.

Оппоненты Туадера из политического прошлого ЦАР

Туадера имеет все шансы коренным образом изменить историю Центральноафриканской Республики. До этого момента не было ни единого случая, когда пришедший к власти президент по собственной инициативе организовывал демократические выборы. Более того, в предвыборной борьбе участвуют кандидаты, которые открыто противостоят действующему главе государства. Таковыми являются бывшая и.о. президента Катрин Самба-Панза, бывший президент Франсуа Бозизе и его соратник, глава объединенной коалиции COD-2020 Анисе Жорж Дологеле, который был соперником Туадера на предыдущих выборах.

Стремление к проведению честных выборов, которое демонстрирует президент, может принести ему большое количество проблем, так как его оппоненты не привыкли играть по правилам. Однако он готов пойти на этот риск, потому что это единственный способ превратить Центральноафриканскую Республику в настоящее правовое государство.

Франсуа Бозизе

На выборах 27 декабря Туадера будет противостоять целая коалиция из откровенно враждебных ему партий и претендентов на пост главы государства. Одним из самых непримиримых противников действующего президента является Франсуа Бозизе, который уже возглавлял ЦАР с 2003 по 2013 год. За время его правления Республика превратилась в одну из беднейших стран мира, а война разрозненных группировок с армией закончилась взятием столицы и последующим бегством уже экс-президента за рубеж. Окончательно установить мир в стране президенту Туадера удалось только при помощи заключения Хартумских соглашений между вооруженными группировками и властями Республики при посредничестве России.

Дальновидным политическим ходом Туадера стало решение не препятствовать возвращению на территорию страны бывших глав государства, чтобы позволить им отстаивать свои интересы законными способами. Таким образом президенту удалось избежать ненужной эскалации напряженности между сторонниками различных политических группировок.

И этот план оказался полностью оправданными. Так бывший лидер страны Мишель Джотодия 8 ноября заявил, что не будет участвовать в выборах. Он подчеркнул, что не проживал на территории ЦАР в течение последнего года, а это является одним из условий для кандидатов на пост президента Республики. Джотодия прямо указал на то, что Франсуа Бозизе также не соответствует этому критерию, поскольку вернулся в ЦАР лишь 16 декабря прошлого года после шести лет изгнания. Этот поступок указывает на то, что экс-лидер «Селека» намерен сделать все от него зависящее, чтобы не допустить новой эскалации насилия в стране.

Франсуа Бозизе возглавляет партию KWA-NA-KWA (KNK), которая официально выдвинула его в качестве кандидата в президенты на декабрьских выборах, несмотря на бегство из страны и недавнее возвращение. Важно отметить, что вся предвыборная компания экс-президента построена исключительно на критике и попытках дискредитации действующей власти. Создается впечатление, что ему нечего предложить народу ЦАР, кроме распускания слухов о действующем президенте и скандирования давно забытых лозунгов.

Анисе-Жорж Дологеле

Впрочем, Бозизе не одинок в своем стремлении вернуть в ЦАР старые порядки. Его соратником является Анисе-Жорж Дологеле — бывший премьер-министр ЦАР, после отставки возглавлявший Банк государств Центральной Африки с 2001 по 2010 год. В настоящий момент именно он стал инициатором создания объединенной платформы «Коалиция демократической оппозиции 2020» (La Coalition de l'Opposition Démocratique, COD-2020), в которую входят его партия «Объединение ради возрождения Центральноафриканской Республики» (Union for Central African Renewal, сокращённо URCA) и партия KWA-NA-KWA (KNK).

Партия KNK официально занимает в созданной платформе главенствующую позицию, хотя Дологеле тоже баллотируется на пост президента. Сложившаяся ситуация прямо указывает на то, что лидер URCA участвует в выборах лишь чтобы оттянуть на себя внимание избирателей, которые могли бы проголосовать за Туадера.

Катрин Самба-Панза

На декабрьских выборах попытается вернуть себе президентское кресло Катрин Самба-Панза. В 2014 году бывший мэр Банги смогла заручиться поддержкой практически всех сторон конфликта, разгоревшегося на территории ЦАР, что позволило ей стать исполняющей обязанности президента Республики на следующие два года. В этот раз она идет на выборы в качестве независимого кандидата, так как ни одна из существующих партий не выступила в ее поддержку.

Мартен Зигеле

Следующим заметным претендентом на пост президента является кандидат от партии «Движение за освобождение центральноафриканского народа» (Mouvement de libération du peuple centrafricain, MLPC) бывший премьер-министр Мартен Зигеле. С момента своего возвращения в страну он не оставляет попыток занять кресло президента Республики. Однако в этот раз он выглядит явным аутсайдером предвыборной гонки. Дело в том, что соратники не выбирали Зигеле методом внутрипартийного голосования. Он самолично провозгласил себя кандидатом от партии MLPC, пользуясь тем, что является ее главой.

Жан-Серж Бокасса

Сын бывшего правителя Центральноафриканской Республики Жан-Беделя Бокасса Жан-Серж Бокасса заявил о своем участии в президентских выборах, как только спустился с трапа самолета, на котором он прибыл из Франции 21 июля 2020 года. Сын знаменитого диктатора баллотируется от движения Kodro Ti Mo Kozo Si (MKMKS), что переводится, как «Твоя страна превыше всего». Следует отметить, что он покинул страну после того, как лишился поста министра внутренних дел, общественной безопасности и территориальной администрации, который он занимал с апреля 2016 по 2018 год. После поражения в первом туре предыдущих президентских выборов Бокасса объявил о поддержке Фостен-Арканжа Туадера, но в настоящий момент находится в оппозиции к действующему президенту.

Абдул-Карим Мекассуа

Еще один значимый кандидат Абдул-Карим Мекассуа заметен тем, что выступает против расширения сотрудничества с Москвой. Бывший председатель Национальной Ассамблеи Республики с 2016 по 2018 год уже пытался занять пост президента на предыдущих выборах, но вылетел в первом туре, набрав всего 3,3% голосов избирателей.

Мекассуа последовательно выступает за наращивание контактов ЦАР с Францией и уменьшение российского присутствия в Республике. В связи с этим он пользуется популярностью у французских СМИ. В августе журнал TLMD даже назвал его «главной надеждой будущих выборов».

Очевидно, что Туадера противостоят сразу несколько оппонентов, которые с большой долей вероятности будут координировать свои действия. Однако каждый из кандидатов должен предоставить пакет документов, подтверждающих право баллотироваться на пост президента Центральноафриканской Республики.

В этой ситуации у Франсуа Бозизе не могли не возникнуть проблемы. Несмотря на то что экс-президент добился через суд права вернуться в ЦАР, он не смог снять с себя все обвинения за преступления, совершенные за время нахождения у власти. К тому же Бозизе еще не успел прожить в стране год после своего возвращения. Фактически, бывший глава государства не имеет права не только участвовать в предвыборной гонке, но и занимать президентское кресло в случае победы на выборах.

Кандидаты второго эшелона

Центральноафриканская Республика является молодым государством. Ее политическая система находится в стадии формирования после практически 20 лет непрерывных потрясений. Именно этим объясняется большое количество кандидатов на пост президента. Помимо Фостен-Арканжа Туадера и шести его основных оппонентов, документы в Национальное избирательное управление (ANE) подали еще 17 претендентов. Среди них есть как самовыдвиженцы, так и представители политических партий ЦАР. Причем некоторые кандидаты баллотируются одновременно и на пост президента, и в Национальную Ассамблею страны.

Сильвен Патассе баллотируется от партии Centrafrique Nouvel Elan (CANE), чей первый конгресс прошел с 7 по 10 октября 2020 года в субпрефектуре Нана-Бакасса. Патассе выдвигает свою кандидатуру сразу на президентские и парламентские выборы.

26 сентября, в последний день съезда политического движения «Центральная Африка – наша страна» (Bé Afrika ti É Kwè), Махамат Камун был выдвинут в качестве кандидата в президенты.

Серж-Гислен Джори намерен участвовать в президентской гонке от возглавляемой им партии «Коллектив за политическое изменение для новой Центральноафриканской Республики» (CAPNCA). На данный момент он уже провел несколько встреч с избирателями и посетил ряд стран на западе Африки, где проживают многочисленные общины граждан ЦАР.

Элоис Ангимате выдвигается в качестве независимого кандидата одновременно и на пост президента, и на место члена законодательного собрания в избирательном округе Кага-Бандоро.

От партии «Центральноафриканское Демократическое Объединение» на выборы идет Александр-Фердинанд Нгуенде. В 2013 году он занимал пост президента Национального переходного совета ЦАР, посредством которого надеялся удержать власть Мишель Джотодия. С 10 по 23 января 2014 года Нгуенде исполнял обязанности президента Центральноафриканской Республики, после чего передал власть Катрин Самба-Панза.

Лидер партии «Возрождение» Огюстен Агу 23 сентября 2020 года был единогласно выбран в качестве кандидата от партии на предстоящих президентских выборах. На церемонии также присутствовали Франсуа Бозизе и Александр-Фердинанд Нгуенде.

Также желание побороться за должность президента Центральноафриканской Республики выразил Крепен Мболи-Гумба. Достаточно молодой на общем фоне политик уже выдвигался на президентских выборах 2016 года, но его кандидатуру отклонил Конституционный суд, поскольку Мболи-Гумба занимал пост министра по оборудованию во время переходного периода.

Свои силы пробует экс-премьер-министр ЦАР Николя Чангай, сменивший в 2013 году на этой должности действующего президента Фостен-Арканжа Туадера. Именно в правительстве Чангая работал еще одни кандидат на предстоящих выборах Крепен Мболи-Гумба.

Дезире Колингба, сын четвертого президента ЦАР Андре Колингба, также имеет опыт борьбы за высший пост Республики. В 2014 году он потерпел поражение от Катрин Самба-Панза, которая стала исполняющей обязанности главы государства на время переходного периода.

Президент Христианской демократической партии ЦАР Аристид-Бриан Ребоас выдвигает свою кандидатуру уже во второй раз. Ранее он пытался бороться за пост главы государства на выборах 2015 года. Бывший директор разведслужбы во время правления Франсуа Бозизе ориентируется на молодежь и женщин, как на свой основной электорат.

Бертран Кемба выдвигается от партии ARECA — альянс за возрождение и становление ЦАР. Имеет связи во Франции, где проживал длительное время. Работал в Африканском фонде гарантий и экономического сотрудничества. Выступает за широкое вовлечение граждан ЦАР в обсуждение важных для страны вопросов.

Еще один житель Франции центральноафриканского происхождения Фреди Микаэль Гёль вернулся в Банги в январе 2019 года. Возглавляет «Партию спасителей ЦАР» (Parti des sauveurs centrafricains, PSC).

Одним из подавших документы в ANE стал глава движения «Революция справедливости» Армель Сайо Нингатолум. Он был в числе подписантов Хартумского соглашения и лидером одной из группировок, входивших в «Селеку», и имел связи с «Демократическим фронтом народа ЦАР» (FDPC).

Замыкают список кандидаты, замешанные в финансовых скандалах при предыдущих властях ЦАР. Представитель партии «За новую Центральную Африку» (PNCN) Сириак Гонда занимал должность министра связи и национального примирения при Франсуа Бозизе, но в апреле 2010 года был смещен со своего поста в связи с обвинением в хищении денег, предназначенных на кампанию по разоружению комбатантов.

В свою очередь бывший парламентарий Жан-Мишель Мандаба, подавший документы для регистрации на выборах президента, в 2019 году был обвинен в получении взятки в размере 40 миллионов франков КФА от китайских горнодобывающих компаний. В связи с этим Мандаба лишился поста председателя комитета по ресурсам и окружающей среде Национального Собрания ЦАР.

Кандидаты, выбывшие до начала президентской гонки

В выборах планировали участвовать 3 кандидата, которые в итоге не подали документы в ANE, и поэтому из предвыборной гонки выбыли

Так, находящийся в Шотландии Эдгард Каламбани написал на своей странице в Facebook 6 мая 2020, что он хочет принять участие в выборах ЦАР. Шотландские СМИ сообщили, что Каламбани планирует собрать минимум 75 тыс. фунтов стерлингов (98 тыс. долларов США) для финансирования своей избирательной кампании, и уже получил несколько крупных пожертвований.

Примечательно, что Каламбани выступает за налаживание более тесных связей между ЦАР и Турцией. Это выглядит более чем странно, учитывая, что в стране сохраняется зыбкий мир между христианами и мусульманами, в то время как Реджеп Тайип Эрдоган на деле доказал свою враждебность к христианам, как внутри Турции, так и за ее пределами.

Борну Брижит Ортенз, глава партии «Прогресс для людей» и (Pour le Progrès du Peuple, PPP), еще 8 марта 2020 года объявила, что она собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, однако документы в ANE так и не подала.

Также Израэль Джонас Дако, сын бывшего президента ЦАР Давида Дако, 29 августа заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах от партии «Движение за демократию и развитие» (MDD). Но уже на следующий день участники партии осудили тот факт, что Дако баллотируется от MDD. Несмотря на то, что его отец является основателем этой партии, сам Израэль Дако никогда в ней не состоял.

Выборы в ЦАР определят будущее всего центральноафриканского региона

Таким образом, ANE сообщает о 22 кандидатах, подавших документы для участия в выборах президента Республики. Решение о допуске претендентов в ближайшее время должен принять Конституционный суд ЦАР, который рассмотрит соответствие предложенных кандидатур требованиям избирательного законодательства страны.

На данный момент становится все более очевидным тот факт, что предстоящие выборы будут своеобразной борьбой старого и нового пути развития Центральноафриканской Республики.

С одной стороны, невозможно не заметить, что за время правления Фостен-Арканжа Туадера в стране заметно улучшилось качество жизни, идет процесс примирения враждующих группировок, а иностранные вливания в экономику позволили запустить масштабные инфраструктурные проекты. С другой стороны, нельзя отрицать и то, что действующему президенту противостоит целая коалиция из бывших государственных деятелей ЦАР, которые уже не раз доказали свою готовность использовать любые методы в борьбе за личную власть.

Не стоит забывать и о том, что ЦАР представляет огромный интерес для целого ряда стран, которые занимают лидирующие позиции на мировой арене. Это продиктовано не только экономическим потенциалом Республики, но и ее географическим положением в самом сердце Африки. Не будет преувеличением сказать, что наибольших успехов в налаживании международных отношений с ЦАР добилась Россия. Более того, благодаря успешному военно-техническому сотрудничеству, в Республике формируется боеспособная армия, способная обеспечить безопасность граждан и поддержать курс на восстановление мира в стране.