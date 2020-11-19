Большинство российских знаменитостей и бизнесменов с детства балуют своих наследников дорогими подарками. Роскошные авто — привычный атрибут для звездных детей. Однако некоторые рожденные с золотой ложкой дети предпочитают сами зарабатывать себе на жизнь. ФАН составил топ-5 дорогих автомобилей детей российских звезд.

Арсений Шульгин

Сын певицы Валерии Арсений приобрел дорогую машину себе на день рождения. Блогер пополнил свой гараж Maybach. Стоимость автомобиля оценивается в 22 млн рублей.

Стефания Маликова

Дочь певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания — точная копия отца. Интеллигентный и всегда тактичный отец постарался воспитать эти качества и в дочери. В честь 18-летия дочери Маликов решил преподнести ей дорогой подарок — новый автомобиль.

Первым авто Стефании был японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Впрочем, машина была уже не новой, на ней ездил сам артист. Сейчас у 20-летней Стефании уже другая машина — внедорожник Land Rover Range Rover L405. Минимальная цена авто — более 7 млн рублей.

Филипп Газманов

Младший сын Олега Газманова не так давно купил свой первый автомобиль. Юноша работает моделью и сотрудничает с известными модельными агентствами. Деньги на первое авто он заработал сам, рассказал его брат, старший сын Газманова, Родион.

Первой машиной Филиппа Газманова стал Mercedes S-Class Coupe. Стоимость премиального авто оценивается в 10–15 млн рублей.

Никита Пресняков

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита снимается в кино, участвует в шоу и играет в собственной группе. 29-летний артист пробует себя в различных сферах, а также увлекается экстремальными видами спорта.

Пресняков осуществил свою давнюю мечту — купил Ford Mustang. Он признался, что ради новой машины вкалывал полгода. Его стоимость начинается от 1,4 млн рублей.

Михаил Семендуев

Сын бизнесмена Вячеслава Семендуева и певицы Жасмин, 23-летний Михаил предпочитает передвигаться на внедорожнике Mercedes Gelandewagen. Его стоимость оценивается в 10 млн рублей.

Психолог ранее рассказала, как дорогие подарки вредят детям. Наследники известных или богатых родителей часто страдают во взрослой жизни. Эксперт объяснила, что выросшие в роскоши дети не знают, к чему стремиться.