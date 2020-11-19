В Госдуме предложили конфисковать российский сегмент YouTube

Российский сегмент большинства транснациональных IТ-корпораций должен быть конфискован в пользу РФ. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее Twitter беспричинно заблокировал аккаунт «Комитета защиты национальных интересов» из-за опубликованных расследований о финансировании западными политическими структурами иностранных агентов в России. До этого YouTube ограничил доступ к репортажам телеканала Russia Today и к фильму-расследованию Александра Рогаткина «Беслан».

Всего, по мнению ряда экспертов, за последние годы было заблокировано более 200 аккаунтов, распространяющих общественно-значимую для российских граждан информацию. Иностранные интернет-ресурсы поставили во главу угла свои политизированные интересы и внутренние правила модерации контента, а не законодательство нашей страны. Как следствие, пострадали и конституционные права граждан на получение информации.

В ответ на эти откровенно дискриминационные действия в Госдуму был внесён законопроект по противостоянию интернет-цензуре российских СМИ. В случае его одобрения парламентом Генпрокуратура получит право признавать тот или иной ресурс нарушающим основополагающие права человека, если он ограничивает доступ к общественно важной информации и ведет дискриминационную по отношению к России политику. Инициатива предполагает санкции в виде ограничения доступа к сайту нарушителя с использованием технических средств, установленных у операторов связи.

«Полностью с этим согласен, — заявил Федоров. — Должен сказать, что я и сам неоднократно выступал с подобными законопроектами: цензура со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении российского информационного пространства уже давно вышла за пределы допустимого. И она незаконна! Например, в законе о статусе депутата прямо прописано, что ограничивать предоставление парламентариям той или иной информации запрещено. Но YouTube многократно и безнаказанно блокировал меня в течение нескольких лет!»

Собеседник ФАН рассказал, как обращался со своей проблемой и в Генпрокуратуру, и в Министерство связи РФ— и везде получал в ответ официальный документ, гласящий, что подобные вопросы регулируются Министерством иностранных дел РФ.

«То есть, буквально говоря, вопрос мог быть решен, если Сергей Лавров обратился бы к Дональду Трампу с просьбой сделать внушение руководству Google! — возмущен депутат. — YouTube же присылал мне бумаги, в которых было сказано, что я нарушаю законы США! Это самое настоящее внешнее управление — американцы фактически осуществляют цензуру в моей родной стране!»

Парламентарий убежден, что интернет-платформы, ставящие свои нормы и правила выше конституционных прав граждан РФ, должны быть подвергнуты мерам воздействия через ограничение доступа уже к ним самим со стороны пользователей.

«Нам придется просто запрещать некоторые американские ресурсы на территории нашей страны — как это сделал, например, Китай. — заявил Федоров. — Ведь как раз именно в модерации российского информационного контента и состоит настоящая цель их присутствия в РФ! Это не бизнес, они тут не ради денег! YouTube, Twitter, Facebook здесь только по одной причине: чтобы смоделировать в России политическую среду, отвечающую интересам США».

По мнению собеседника ФАН, меры воздействия на IТ-гигантов с целью принуждения их к беспрекословному соблюдению действующего законодательства РФ могут быть самыми разными — это не только блокировки, но и создание альтернативных интернет-ресурсов, которые могли бы стать популярны у россиян.

«А можно взять и просто конфисковать российский сегмент того же YouTube, — предложил депутат. — Но этому должна предшествовать долгая подготовка — нельзя рубить с плеча. Что же касается временных мер переходного периода, который у нас наступает сейчас, то здесь следует бить по нарушителям штрафами и всячески усложнять им работу в нашей стране. Американская цензура в России должна быть запрещена!»

Парламентарий, вновь вспомнил про письма, которые слал ему YouTube — в них администраторы платформы прямо заявляли, что им не нравятся политические высказывания Федорова.

«Да они посмели заблокировать даже речь Владимира Путина о пандемии коронавируса! — заявил собеседник ФАН. — Такой дерзости прощать нельзя! Ну и не забывайте, наконец, что интернет был первоначально создан как проект Минобороны США для военных целей — и он продолжает служить им и впредь».

Ранее по этой же теме высказался депутат Госдумы Сергей Вострецов, сравнив Интернет с ядерными технологиями. По его мнению, популярные интернет-ресурсы в руках врагов России могут иметь столь же разрушительную силу, как и атомные бомбы в руках террористов.