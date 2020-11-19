Пензенские рыболовы рассказали, как не провалиться под лед во время рыбалки

Пенза, 19 ноября. Опытные пензенские рыболовы рассказали, как следует вести себя на тонком осеннем льду во время рыбалки, чтобы не стать заложником холодной воды.

Собеседник ФАН Владимир Комаров из города Пензы рыбалкой увлекается с шести лет. Большой опыт в этом деле позволяет ему выделить ряд правил, соблюдая которые вероятность провалиться под лед сводится к минимуму.

«Рыбалкой увлекаюсь очень давно, имею стаж более 30 лет. Не рекомендую выходить на лед, толщиной меньше пяти сантиметров. Сезон нужно начинать с мелких водоемов со стоячей водой. Понапрасну не рискуйте. Первый лед треском предупреждает, что он непрочный. Желательно ходить компанией, чтобы было кому вытащить в случае несчастья. И никакого алкоголя!» — посоветовал Владимир.

Для пензенца Константина Сауткина зимняя рыбалка 2020 года стала шестой в его жизни. С корреспондентом ФАН он поделился своими рекомендациями, что помогут малоопытным рыбакам не попасться в ловушку стихии.

«Если лед тонкий, то нельзя собираться группой возле лунки. Важно смотреть под ноги и по сторонам. Также нужно обязательно быть трезвым. Алкоголь зимой — враг. Начинающим зимникам на перволедье ехать только с опытным рыбаком, одному не стоит», — рассказал Константин.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, с началом ноябрьского похолодания пензенские рыбаки-экстремалы открыли сезон зимней рыбалки. При этом пензенское МЧС настоятельно требует от рыбаков не пренебрегать мерами предосторожности и не выходить на тонкий осенний лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.