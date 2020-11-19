Пензенская область объявлена лидером по ремонту дорог в России

Пенза, 19 ноября. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о лидирующей позиции региона во всероссийском рейтинге по восстановлению и ремонту автомобильных дорог. Об этом он заявил после окончания совещания по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проходящего в Москве.

«Пензенская область возглавила рейтинг регионов-лидеров, став первой по всем показателям! Символическая награда — дорожный каток. Это хороший результат и отличная мотивация, но это не значит, что у нас в регионе все дороги в идеальном состоянии. Я это хорошо знаю, бываю везде, в самых дальних уголках губернии. Эти проблемы мы решаем поэтапно, год за годом приводя в порядок одну дорогу за другой, увеличивая километраж реконструкции, строя новые магистрали. В 2021 году сделаем упор на сельские дороги», — написал Белозерцев в своем Instagram.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, о своей командировке в Москву после непродолжительной болезни губернатор Пензенской области объявил 18 ноября.