Москва, 19 ноября. Американские военные журналисты The National Interest заявили, что российская крылатая ракета «Буревестник» демонстрирует всему миру мощь Вооруженных сил РФ. Перевод материала публикует издание «ПолитРоссия».

Эксперты добавили, что это впечатляющее оружие, которое способно поразить любой объект на планете. Россия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», в ближайшее время будет закончена работа с крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Аналитики The National Interest отметили, что администрация российского президента Владимира Путина вновь укрепит обороноспособность РФ, повысив военную мощь страны.

«Испытания [«Буревестника»] призваны продемонстрировать готовность России противостоять будущим противникам с использованием передовых технологий», — восхитились американские СМИ российской крылатой ракетой.

Эксперты из США заметили, что сейчас мало информации о самой конструкции «Буревестника», но известно, что она использует ядерный прямоточный реактивный двигатель и ускоритель. «Буревестник», как заявили авторы The National Interest, «безусловно, может представлять реальную угрозу для американских военных объектов, включая крупные военные корабли, такие как авианосец».

«Буревестник» — российское военное средство, разработанное для преодоления противоракетной обороны будущего. С помощью этой крылатой ракеты у военных РФ будет возможность брать на прицел американские авианосные группы вне зависимости от их месторасположения, отмечают американские эксперты. Главным отличием этого оружия является то, что у него ядерный двигатель, который улучшает параметры эффективности.

Расходы России на ракеты наглядно свидетельствуют о том, что развитие этих технологий является жизненно важным вопросом для страны.

Военные аналитики из США на страницах издания The National Interest ранее предупредили, что корветы ВМФ РФ готовятся к противостоянию с силами НАТО в Северном море.