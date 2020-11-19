Доктор Менделевич объяснил одну из загадок COVID-19

Санкт-Петербург, 19 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили случаи обнаружения антител у людей, которые не болели коронавирусной инфекцией. Доктор медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич дал объяснение этого феномена.

«Действительно, в научной среде зафиксировано наличие антител к SARS-CoV в образцах, взятых до всемирной эпидемии. Здесь есть два объяснения. Первое — возможно, вирус существовал до пандемии. Просто на тот момент его воспринимали как обычный сезонный респираторный вирус. Никто не делал анализов и тестов, которых, скорее всего, даже не было. Поэтому никто не мог определить, что это был новый вирус — SARS-CoV», — сообщил Борис Менделевич.

По словам доктора медицинских наук, второе объяснение данного феномена — антитела могут появляться у человека, который не болел именно этим вирусом.

«Это объясняется тем, что есть разновидности коронавирусов. Вполне возможно, что какие-то из них, которые существовали до этого, точно так же дают антитела к SARS-CoV. Их и выявляют специалисты при анализе», — объяснил член комитета Госдумы по охране здоровья.

Депутат Госдумы отметил, что именно поэтому есть люди, которые не болели COVID-19, но имеют антитела к SARS-CoV.

«Вполне возможно, что человек болел не COVID-19, но его иммунная система выработала антитела сразу к нескольким типам вирусов, включая SARS-CoV», — подытожил Борис Менделевич.

Напомним, ученые Великобритании пришли к выводу, что антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 могут появиться даже у тех, кто ранее им не болел. Они исследовали образцы биоматериалов 300 человек. Согласно результатам, которые медики опубликовали на портале Science, у 5% испытуемых нашлись антитела, появившиеся после заражения так называемым «родственным вирусом».