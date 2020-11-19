NI рассказало, как корветы РФ играют в «кошки-мышки» с НАТО в Северном море

Москва, 19 ноября. Военные аналитики из США на страницах издания The National Interest предупредили, что корветы ВМФ РФ готовятся к противостоянию с силами НАТО в Северном море. Эксклюзивный перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Российский военно-морской флот проявляет активность в нейтральных водах Черного и Балтийского морей, а также в Северной Атлантике. Не так давно в этом регионе заметили корвет Балтийского флота «Стерегущий» проекта 20380. С точки зрения военных аналитиков, «Россия и НАТО продолжают свою игру в «кошки-мышки». Они пояснили, что главная цель российского корвета, который, к слову, находился в море почти два месяца, заключалась в том, чтобы обеспечить военно-морское присутствие в зоне ответственности Балтийского флота и продемонстрировать флаг ВМФ РФ в этой зоне.

Корветы проекта 20380 — новейшие корабли, которые действуют в составе российского флота. Они представляют собой многоцелевые боевые единицы, которые разработаны для того, чтобы патрулировать прибрежные воды и обеспечивать огневую поддержку во время проведения операций.

«Первый из корветов проекта 20380 — «Стерегущий» — был сдан в эксплуатацию в ноябре 2007 года. ВМФ РФ намерен приобрести не менее 30 кораблей этого типа для использования их во всех четырех своих основных флотах», — пояснили американские аналитики.

Они добавили, что корветы благодаря своему вооружению могут выполнять различные задачи в любых океанических условиях. «Стерегущий» оснащен противокорабельными ракетными комплексами «Уран», а также зенитными ракетными установками «Редут» в качестве основного вооружения, напомнили эксперты The National Interest.

«Недавний поход «Стерегущего» в Северную Атлантику и Северное море стал продолжением аналогичных весенних маневров корабля. Он входил в состав российской флотилии, прошедшей через Ла-Манш», — напомнили аналитики из США.

В марте этого года «Стерегущий» и его близнец «Сообразительный» были замечены в Северном море. Корветы провели условные пуски ракет по боевым кораблям противника. Как констатировали военные эксперты из США, эти маневры свидетельствуют о том, что РФ и НАТО продолжаю играть в «кошки-мышки».

Французское информационное издание Capital ранее обратило внимание на то, что на вооружение военно-морского флота России скоро будет принят новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Журналисты обратили внимание на новый этап опытных испытаний боевого корабля в Японском море. Авторы издания оценили характеристики и боевые возможности разработки российского ВПК, а также рассказали о вооружении, установленном на борту этого корвета.