Психолог рассказала, как дорогое авто сына Валерии повлияет на его здоровье

Блогер, сын певицы Валерии Арсений Шульгин решил сделать себе подарок на 22-летие — молодой человек купил себе авто за 22 млн рублей. Фото новой машины предприниматель показал в Instagram. Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала ФАН, как дорогие покупки в юности могут сказаться на психическом здоровье человека.

Шульгин отметил, что в честь своего дня рождения решил пополнить гараж новым авто. Юноша выбрал машину премиум-класса — Mercedes-Maybach — его стоимость оценивается в 22 млн рублей.

«+1 в гараж. Поздравил себя с днюхой», — написал блогер.

Отметим, что Шульгин уже давно занимается бизнесом и ведет интернет-проекты. Судя по записи в соцсети, парень купил машину в кредит.

Однако в СМИ и соцсетях на него обрушилась волна критики. Некоторые усомнились, что юноша действительно мог оплатить себе такой подарок. Кроме того, подписчики уверены, что самодостаточности Шульгина во многом поспособствовала слава матери.

Психолог Наумова рассказала, что дети известных или богатых родителей часто страдают во взрослой жизни. Эксперт объяснила, что выросшие в роскоши дети не знают, к чему стремиться.

«Они хотят всегда все больше, больше и больше. Получить удовлетворение от малого им достаточно сложно. Иногда дети известных и состоятельных родителей, получившие все готовое, часто жалуются на то, что у них нет цели, им скучно жить, они не знают, к чему стремиться. Все уже до них заработано, они все могут себе позволить, и они не знают, как дальше развиваться», — сказала специалист.

Тем не менее Наумова отметила, что в случае с Шульгиным ситуация может быть совершенно иной.

«Большое значение имеет восприятие каждого конкретного человека. Если сын Валерии воспринимает эту ситуацию адекватно и перед собой видит цели, знает, к чему двигаться, то ничего страшного не произойдет», — считает психолог.

Наумова предупредила, что нередко к обеспеченным детям подбираются люди, которые их используют в своих целях, чтобы повысить свое материальное благополучие, а не для того, чтобы их любить.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин признался в комментарии ФАН, что не знал о дорогом приобретении пасынка. Он отметил, что молодой человек самостоятельно распоряжается заработанными деньгами и не просит помощи у родителей.