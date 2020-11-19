Как НПО помогают сербам забыть о бомбардировках НАТО

В Белграде подошла к концу очередная «неделя НАТО», организованная одной из сербских НПО — Центром евроатлантических исследований (CEAS). Это восьмая международная конференция, посвященная вопросам развития отношений Сербии и Североатлантического Альянса. В этом году из-за эпидемиологической ситуации мероприятие под лозунгом «НАТО — это мы» проходит в онлайн формате.

От предыдущих оно отличается количеством высокопоставленных представителей альянса и Пентагона. Среди докладчиков были также всемирно известные эксперты из американских аналитических центров и исследовательских институтов — Фонда Карнеги, Атлантического совета, Центра анализа европейской политики (CEPA) и RAND. Слово о важности сотрудничества Сербии с НАТО — одной из ключевых тем обсуждения — предоставили и организациям гражданского общества, и представителям оппозиционных политических партий, и даже официальным государственным лицам. Кроме того, был поднят вопрос о новой потенциальной роли страны в содействии «стабильности и процветанию трансатлантического сообщества» в свете недавнего соглашения между Белградом и Вашингтоном.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает о Центре евроатлантических исследований, который лоббирует вступление Сербии в НАТО.

На церемонии открытия глава CEAS Елена Милич заявила, что 63% граждан Сербии выступают за более тесное сотрудничество с США «независимо от того, кто находится в Белом доме».

«Добавьте к этому 13% затруднившихся с ответом, которых, вероятно, можно будет убедить с помощью аргументации, и получится 80%», — сказала она.

Милич не скрывает, что основная цель мероприятия состоит в том, чтобы показать сербской общественности, что блок НАТО «не отличается от Европейского Союза», в который Сербия не против вступить, и сократить существующий «разрыв» в восприятии ЕС и НАТО.

Заместитель председателя комитета Национального собрания по иностранным делам Весна Маркович заявила, что одна из причин негативного восприятия НАТО сербским обществом кроется в «использовании эмоций сербских граждан в пропагандистских целях». Она отметила, что определенные организации, политические партии и СМИ, «близкие к геополитическим конкурентам» Североатлантического альянса, манипулируют общественным мнением.

«Ответственность СМИ велика, но дело не только в них. Все мы, занимающиеся политикой и общественными делами, обязаны информировать граждан о наших основных стратегических внешнеполитических целях. Это, безусловно, членство в Европейском Союзе. Я думаю, что в некоторых случаях мы должны отбросить эмоции и руководствоваться нашими интересами и преимуществами, которые мы получаем от сотрудничества, в частности, в данном случае мы говорим об альянсе НАТО», — сказала зампред комитета.

Вслед за Еленой Милич Маркович сетует, что даже спустя 20 лет после того, как альянс утюжил сербскую землю снарядами с обедненным ураном, само упоминание НАТО все еще вызывает негативные эмоции у граждан.

«Вопрос в том, почему это до сих пор так. На момент бомбардировок Сербии в альянсе было 19 стран. Сейчас их 30. У НАТО нет собственной армии, но в совместных операциях участвуют армии стран-членов. Мы воспринимаем некоторые из этих стран как дружественные — например, Италию, армия которой принимала участие в бомбардировках. С другой стороны, мы по-прежнему негативно относимся к альянсу», — объясняет она.

«Центр евроатлантических исследований» был основан в Белграде в 2007 году. Согласно информации с официального сайта организации, основные направления деятельности данной НПО включают в себя «укрепление демократии» в Сербии и ускорение процессов евроинтеграции, а также пропаганду сербской атлантической интеграции. В 2012 году CEAS стал членом Политической ассоциации открытого общества — PASOS. Это сеть «независимых» аналитических центров в Центральной и Восточной Европе, которая продвигает и защищает ценности «открытого общества». На официальном сайте ассоциации можно найти более точное описание ее деятельности: члены PASOS предоставляют «политические рекомендации» лицам, «принимающим решения в регионе». Там же сказано, что проекты ассоциации спонсируются инициативами ЕС, Министерством международного развития Великобритании и фондами Джорджа Сороса «Открытое общество».

Cам Центр евроатлантических исследований также живет за счет грантов западных фондов и неправительственных организаций: в списке доноров числятся и NED, и Фонд братьев Рокфеллеров, и «Открытое Общество» Джорджа Сороса. Средства на организацию «неделей НАТО» CEAS получает непосредственно от самого альянса.

Должность руководителя Центра евроатлантических исследований занимает Елена Милич — сербская правозащитница, известная своими неоднозначными и порой откровенно русофобскими высказываниями. «Россия, к сожалению, существует», сетовала она на одном из организованных Центром мероприятий. Известный американский портал Politico включил Милич в список 28 личностей, способных в будущем «формировать и менять европейскую политику». Елена — весьма желанный гость в штаб-квартирах структур Североатлантического Альянса.

А в документах британской сети агентов влияния Integrirty Initiative, которые утекли в интернет в 2018 году, она числится как выдающийся «глушитель кремлевской пропаганды». Согласно информации о так называемом «сербском кластере», которая попала в общий доступ, в борьбе с российским влиянием британская разведка возлагала на CEAS большие надежды.

При активном участии Елены Милич также был создан портал DisInfo, который ведет активную борьбу с «российской дезинформацией, подрывающей демократические устои».

В частности, к пропаганде Милич относит тезис о том, что ковровые бомбардировки НАТО в последнее десятилетие привели к беспрецедентному росту онкологических заболеваний на территории Сербии.

В исследовании CEAS «Косово превыше всего», подготовленном по заказу и при финансовой поддержке NED, есть целая глава, посвященная России. В ней говорится о том, что катастрофические последствия агрессии НАТО — лишь часть информационной кампании, а сербские ученые и медики, которые публично говорят о так называемой «эпидемии рака», распространяют ложные сведения. С подобными заявлениями Милич не раз выступала и на сербском телевидении.

Между тем онкологи в стране бьют тревогу: ежегодно в Сербии регистрируется более 30 тысяч заболевших раком. В 2002 году смертность от лейкемии увеличилась на 139%, а в 2006 году был отмечен всплеск заболеваемости — именно на это время пришлось окончание латентной фазы воздействия радиоактивных элементов.

По официальным данным, во время бомбардировок силы НАТО сбросили на Сербию 10 тонн обедненного урана. Его период полураспада составляет 4,5 миллиарда лет. Однако активный лоббист альянса Елена Милич не считает данный химический элемент опасным.

«В нем нет радиации», — говорит она.

Для человека с дипломом о высшем образовании в области ядерной физики, подобные слова недопустимы.

Рассказывать гражданам Сербии «правду» о НАТО Центр евроатлантических исследований начал в далеком 2009 году — тогда ему был выделен грант в 5000 долларов. С тех пор мероприятия, призванные сформировать у молодежи положительный имидж альянса, проходят регулярно.

Совместно с другой восточноевропейской НПО CEAS занимается формированием лояльности НАТО у студентов стран Восточной Европы. MESA10 позиционирует себя как «независимый аналитический центр», его название представляет собой аббревиатуру Macro Economic and Social Analyses и символизирует 10 основателей. О «независимости» данной НПО можно судить по ее донорам.

Весной 2013 года MESA10 и CEAS при непосредственной поддержке NED запустили платформу для онлайн-дебатов между студентами университетов Сербии и Словакии. Проект направлен на продвижение демократических ценностей и поощрение «независимого и критического» мышления среди молодежи. Особое место в обсуждении евроатлантической интеграции занимало НАТО.

В 2016 году CEAS и GLOBSEC (НПО Словакии) запустили еще один совместный региональный проект, ориентированный на «повышение осведомленности общественности» и поддержку евроатлантической интеграции Черногории и Сербии, а MESA 10 был расширен за счет включения университетов из Боснии и Герцеговины, Черногории и Республики Молдова.

Помимо обсуждения важности евроатлантической интеграции, проект включал в себя социологические опросы молодежи об отношении к НАТО — с 2013 по 2020 год они проводились на регулярной основе.

Однако в рамках продвижения «демократических ценностей» и евроатлантической интеграции участники проекта почему-то были вынуждены обсуждать и «политику России по дестабилизации Украины», и «интервенцию в Сирию», и «возможную агрессию России по отношению к Латвии, Литве и Эстонии».

За 7 лет непрерывного финансирования от NED, словацкая НПО совместно с сербским исследовательским центром добились неплохих результатов. На конец 2019 года опрос показал, что роль НАТО в регионе растет, а студенты считают необходимым бороться с «агрессией России». Доля молодых людей, которые считают, что альянс способствует безопасности в регионе, выросла до 56%.

Несколько лет назад «Центр евроатлантических исследований» начал проводить оценку растущего интереса России к Сербии и Западным Балканам. CEAS опубликовал ряд исследований об усилении российского влияния в регионе, при этом проанализировав его перспективы и последствия. По мнению сотрудников центра, оно должно вызывать серьезные опасения.

В 2016 году в отеле «Метрополь» в Белграде прошла конференция «Сербия и Россия — российское влияние на стабилизацию, демократизацию и европейскую интеграцию Сербии». Она открыла целую серию мероприятий, направленных на уменьшение пророссийской риторики в сербском обществе.

«Мы видим, что влияние России в Сербии растет. Нас пугает это влияние, оно порождает в обществе ксенофобные, гомофобные, одиозные, консервативные настроения, связанные с гаагскими осужденными. Так переиначивается история. А Сербии нужна евроинтеграция — это будущее для нашей молодежи, это другое качество жизни», — заявила Елена Милич.

Бороться с «российской ксенофобией» организаторы мероприятия решили основательно: на конференцию даже пригласили известного русофоба — посла Украины в Белграде Олександра Александровича. На ней также выступил аналитик Андрей Илларионов, который заявил, что «Россия долго готовилась к аннексии украинских территорий». Спонсорами мероприятия стали Фонд братьев Рокфеллеров и посольство США в Сербии. Российским информагентствам, выразившим желание присутствовать на конферпенции, отказали в аккредитации с формулировкой: «Мы не приглашаем пропагандистские организации». Помимо российских СМИ в немилость руководства центра попали и сербские TV Pink, TV Happy, Informer, Kurir, Srpski Telegraf, Blic, Vecernje nóvosti, Alo, Politika и Pravda.

В том же году сербской общественности был представлен доклад CEAS о «пагубном влиянии российской мягкой силы» на Балканах, подготовленный на средства братьев Рокфеллеров. Заблуждениям и стереотипам о дружбе двух народов Центр евроатлантических исследований противопоставил «рациональные знания». В исследовании НПО насчитала более ста пророссийских структур, которые «игнорируют светский характер страны и продвигают консервативные ценности совершенно несовременным способом». Среди них упоминаются политические партии, объединения граждан, студенческие движения, средства массовой информации, интернет-порталы, филиалы российских организаций и фонды. Для распространения «недемократических принципов» они якобы используют разжигание ненависти и запугивание.

Прошлой весной CEAS представил аналитический отчет под названием «Из Москвы без любви». В этом документе «независимая» НПО исследует «методы насильственного вмешательства России в дела Сербии». Доклад был приурочен к годовщине смерти Зорана Джинджича (одного из координаторов протестов против Слободана Милошевича, выдавшего сербского лидера Гаагскому трибуналу в обмен на финансовую помощь Запада), а также годовщине бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии и 70-летнему юбилею альянса.

По мнению сотрудников Центра, угроза со стороны Москвы настолько реальна, что они готовы разглядеть «российский почерк» абсолютно во всем. В июле этого года CEAS обвинил Россию в причастности к массовым беспорядкам в Белграде.

Весьма громкое обвинение основывалось на видеоролике телеканала N1, репортеру которого удалось поговорить с «русской женщиной, участвующей в протестах против Вучича».

Посол РФ в Белграде назвал подобные заявления абсурдом.

«Весьма прискорбно, когда зачинщиком пропаганды "российской угрозы" и тиражирования примитивных русофобских клише выступает, отбросив все стандарты профессионализма и объективности, организация, претендующая на роль "исследовательского центра"», — прокомментировал он в своем Twitter.

Хотя выдвижение «Центром евроатлантических исследований» абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у «экспертов», отыскавших «российский след» в организации беспорядков в Сербии. 1/3 — Александр Боцан-Харченко (@ABocanHarcenko) July 9, 2020

Западные гранты CEAS отрабатывает хорошо: в многочисленных докладах НПО отмечает растущее число «свидетельств асимметричной атаки» Кремля на «демократию в евроатлантическом мире». В препятствиях к «стабилизации и демократизации» Сербии, которая должна произойти с ее вступлением в НАТО, CEAS винит российский «авторитарный интернационализм».

Однако прилагаемых усилий все равно не достаточно, чтобы стереть память сербов о «гуманитарной интервенции» альянса, которая унесла жизни тысячи мирных жителей. На очередной «неделе НАТО» представитель сербского МИД Саша Костич завил, что членство Cербии в Североатлантическом Альянсе не является предметом обсуждения. Он отметил, что сотрудничество Белграда с НАТО обладает потенциалом для развития, но в Сербии хорошо помнят о «деликатном» характере отношений с альянсом — о его агрессии в отношении стран бывшей Югославии.

«Мы уважаем стремление наших соседей и других стран вступать в НАТО и другие военные союзы, и в свою очередь ожидаем понимания относительно нашего желания сотрудничать с государствами, которые не являются членами альянса», — добавил он.

Редакция Telegram-канала «Балканская сплетница» решила узнать мнение о деятельности CEAS Бориса Малагурского — известного сербского и канадского кинорежиссера, политического активиста и автора серии документальных фильмов «Тяжесть цепей» о роли НАТО и США в распаде Югославии.

Он лично знаком с Еленой Милич — она стала «героиней» второй части его фильма, в которой он, в частности, рассказывает о западных НПО на территории Сербии.

По мнению Бориса Малагурского, CEAS не пользуется большой поддержкой населения, а Елена Милич «прекрасно справляется с задачей» формирования в обществе еще большего «отторжения НАТО».

«Если Елена Милич будет заниматься пропагандой православной веры, сербы начнут массово переходить в другую религию. В каком-то смысле для серба легко узнать, что такое правильная сторона, поскольку она прямо противоположна тому, что пропагандирует CEAS. Если их [сотрудников центра] цель — подтолкнуть Сербию к вступлению в НАТО, в конечном итоге они потерпят неудачу. Сербы настроены не против НАТО, они настроены против империализма, неолиберализма и войны, и тот факт, что НАТО воплощает в себе все три эти "ценности", которые мы как нация осуждаем, — это проблема НАТО, а не наша. Ничего не изменится, пока не изменится сам альянс, не извинится и не попытается найти способ залечить нанесенные раны. А это вряд ли когда-либо произойдет — не потому, что мы не можем простить, а потому, что Североатлантический альянс не может разрушить основы, на которых он зиждется», — пояснил Борис специально для Федерального агентства новостей.

Растущую поддержку сербским населением сотрудничества с США, о которой говорит Елена Милич, Малагурский прокомментировал так:

«Возможно. Но это все равно, что спросить заключенного, верит ли он в более тесное сотрудничество с охранниками, которые дают ему доступ к еде и ежедневным прогулкам. У нас нет выбора, кроме как сотрудничать с западными державами, но это не означает, что мы этого хотим. Мы надеемся, что будем экономически сильными и достаточно независимыми, чтобы продвигать свои национальные интересы. Есть сходства и различия между Западом и Востоком — например, между США и Россией. Обе страны продвигают свои интересы. Но в то время, как Вашингтону наплевать на интересы других стран, Москва заботится о том, чтобы другие государства также получали выгоду от сотрудничества с ней».

Комментируя заявление Весны Маркович о том, что эмоции граждан Сербии якобы используются для анти-натовской пропаганды, Борис Малагурский отметил: