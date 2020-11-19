Депутат Анохин объяснил, почему он вступился за Дзюбу

Санкт-Петербург, 19 ноября. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин рассказал, что побудило его написать обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой открыть уголовное дело по факту публикации видео с Артемом Дзюбой.

«Меня возмутило наше общество — те люди, которые начали читать мораль, пытаются анализировать это, пересматривая видео. Но самое главное, я увидел, — что тут вектор направлен на правонарушение — вторжение в частную жизнь. Артем меня вообще не интересовал — меня беспокоило больше то, что частная жизнь в нашем государстве должна быть неприкосновенна. С моей точки зрения, любое вторжение в частную жизнь, которое используется для шантажа в экономических или политических целях, — это должно караться законом, должны возбуждаться уголовные дела. И частная жизнь гражданина РФ, который не нарушает правонарушения, должна быть защищена. Вот моя позиция», — заявил Андрей Анохин в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Защита персональных данных: как не стать жертвой «слива».

По словам депутата, он не моралист и он не хочет давать оценку поступкам того или иного человека — его интересуют те или иные действия с точки зрения закона.

«Я не заглядываю под простыню чужого человека, не смотрю его данные, если у него взломали почту или идет какой-то слив. И я не защищаю Артема Дзюбу — я защищаю частную жизнь человека и его право на свободу. И говорю о том, что недопустимо использовать факты частной жизни человека в достижении экономических или политических целей или в качестве шантажа», — пояснил политик.

Поэтому, являясь депутатом Законодательного собрания, он считает своим долгом отстаивать право на неприкосновенность частной жизни любого жителя Санкт-Петербурга.