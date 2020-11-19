Террористы ввели в Идлибе наказание за модные прически у мужчин

Идлиб, 19 ноября. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, группировка запрещена в РФ) объявили преступлением модные прически на территории Идлиба. Об этом сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR).

صدر تعميم عدد 2 من حكومة الجولاني



●الأول ممنوع حلاقة القزع تحت طائلة الجلد أو السجن ولا ندري إن كان رجم حسب المصلحة والولاء



●الثاني إعلان مزاد علني يجلب أموال ضخمة لصندوق الهيئة وباقي الأمراء بإشراف أمير #حارم خليل البعيّر أبو اسلام الرقاوي والحرامي غازي الوزير pic.twitter.com/HqPMmKn2s2 — مزمجر الثورة السورية (@mzmgr941) November 19, 2020

Запрет коснулся модных стрижек «аль-каза» (стрижка машинкой, когда на голове выбриваются узкие линии и другие фигуры) и был принят подконтрольным ХТШ «Правительством национального спасения». Как и остальные законы на подконтрольной джихадистам территории, он носит форму религиозного предписания, поэтому нарушители должны предстать перед шариатским судом. Ношение прически «аль-каза» карается тюрьмой или плетьми — но в некоторых случаях может привести и к казни путем закидывания камнями.

Реакция в Идлибе

Запрет на модные в арабском мире стрижки вызвал живую реакцию у пользователей арабского сегмента соцсетей. Сторонники ХТШ утверждают, что фигурная стрижка машинкой является элементом «разлагающего влияния Запада» и подражать западной моде недопустимо.

قرار جمييييل جداً

تربية الأبناء على القزع والموضات وتقليد الغرب أمر سيء — juancarlos (@pollito__2011) November 19, 2020

Другие жители Идлиба, недовольные властью террористов, считают запрет стрижек «аль-каза» очередным поводом обложить население поборами: «Уже скоро они (ХТШ) начнут продавать разрешения на аль-каза!»

И сторонники, и противники джихадистов возмущаются тем, что «Правительство национального спасения» занимается шариатскими запретами на стрижки вместо того, чтобы решать экономические и гуманитарные проблемы на контролируемой части Идлиба.

حكومة الجولاني تصدر أمر بتحديد شكل الحلاقة للشباب تحت طائلة الملاحقة الشرعية.#تعليق: يعني انتهت كل مشاكل المحرر وحررنا سوريا وسقطنا الأسد والناس شبعت الأكل وانتهت كورونا وباقي عنا فقط شكل حلاقة الشباب.

أخزاكم الله pic.twitter.com/Jw6uN6qz31 — العميد ركن أحمد رحال (@rahhalahmad06) November 19, 2020

«Ну конечно — все внутренние проблемы ХТШ решены, Сирию мы освободили, власть в Дамаске пала, люди сыты и довольны, эпидемия коронавируса окончилась и единственная проблема, которая осталась у нас в мире — это то, как стрижется молодежь», — возмущается сторонник сирийской оппозиции.

القزع حرام، ولكن السلب والنهب للأملاك العامة وقتل الناس وخطفهم وسلبهم أموالهم واختطافهم وفرض الأتاوات والمكوس على التجار حلال في عقيدة الجولاني وكهنة معبده — khaled (@khaled96176199) November 19, 2020

«Значит, аль-каза — запретны; зато разграбление общественных зданий, убийство людей, похищения, грабежи, поборы и отступные с торговцев — это все дозволено по учению Джулани и жрецов его храма!» — возмущается недоброжелатель ХТШ.

После успешного зимнего наступления Сирийской Арабской Армии террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок продолжают удерживать северо-запад Идлибской зоны деэскалации. В военном и экономическом плане Идлиб попал в зависимость к Турции. Весь 2020 год гуманитарная ситуация в регионе ухудшается, однако ни турецкие власти, ни марионеточное «правительство», созданное ХТШ, не предпринимают мер для исправления положения.

1 Организация запрещена на территории РФ.