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Террористы ввели в Идлибе наказание за модные прически у мужчин

Террористы ввели в Идлибе наказание за модные прически у мужчин

Идлиб, 19 ноября. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, группировка запрещена в РФ) объявили преступлением модные прически на территории Идлиба. Об этом сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR).

Запрет коснулся модных стрижек «аль-каза» (стрижка машинкой, когда на голове выбриваются узкие линии и другие фигуры) и был принят подконтрольным ХТШ «Правительством национального спасения». Как и остальные законы на подконтрольной джихадистам территории, он носит форму религиозного предписания, поэтому нарушители должны предстать перед шариатским судом. Ношение прически «аль-каза» карается тюрьмой или плетьми — но в некоторых случаях может привести и к казни путем закидывания камнями.

Реакция в Идлибе

Запрет на модные в арабском мире стрижки вызвал живую реакцию у пользователей арабского сегмента соцсетей. Сторонники ХТШ утверждают, что фигурная стрижка машинкой является элементом «разлагающего влияния Запада» и подражать западной моде недопустимо.

Другие жители Идлиба, недовольные властью террористов, считают запрет стрижек «аль-каза» очередным поводом обложить население поборами: «Уже скоро они (ХТШ) начнут продавать разрешения на аль-каза!»

И сторонники, и противники джихадистов возмущаются тем, что «Правительство национального спасения» занимается шариатскими запретами на стрижки вместо того, чтобы решать экономические и гуманитарные проблемы на контролируемой части Идлиба.

«Ну конечно — все внутренние проблемы ХТШ решены, Сирию мы освободили, власть в Дамаске пала, люди сыты и довольны, эпидемия коронавируса окончилась и единственная проблема, которая осталась у нас в мире — это то, как стрижется молодежь», — возмущается сторонник сирийской оппозиции.

«Значит, аль-каза — запретны; зато разграбление общественных зданий, убийство людей, похищения, грабежи, поборы и отступные с торговцев — это все дозволено по учению Джулани и жрецов его храма!» — возмущается недоброжелатель ХТШ.

После успешного зимнего наступления Сирийской Арабской Армии террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок продолжают удерживать северо-запад Идлибской зоны деэскалации. В военном и экономическом плане Идлиб попал в зависимость к Турции. Весь 2020 год гуманитарная ситуация в регионе ухудшается, однако ни турецкие власти, ни марионеточное «правительство», созданное ХТШ, не предпринимают мер для исправления положения.

Читать про группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» в проекте Антитеррор

1 Организация запрещена на территории РФ.

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