Украинка Соколовская предупредила Киев об угрозе потерять Одессу

Москва, 19 ноября. Украинская журналистка Янина Соколовская заявила, что избрание президентом Молдавии Майи Санду может грозить Украине потерей Одессы. Об этом пишет «Политпазл».

Выборы президента Молдавии прошли 1 ноября. По результатам второго тура, большинство голосов набрала представитель партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Журналистка Янина Соколовская в эфире российского политического ток-шоу прокомментировала итоги этих выборов.

Украинка в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила, что Киеву не стоило так рано радоваться победе Майи Санду, так как это может грозить серьезной опасностью для Одесской области. По словам Соколовской, Украина может лишиться этого региона, поддержав стратегические планы Молдавии. Эксперт напомнила о предвыборных обещаниях Санду.

В них особое внимание было уделено вопросам установления тесных контактов с Румынией, а также обсуждалась возможность вхождения Молдавии в состав этого государства. Если такой сценарий будет реализован, что Кишинев может начать военную операцию против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Россия этого допустить не может.

С точки зрения Янины Соколовской, Москва будет рассматривать различные варианты создания «коридора» из РФ в ПМР. Обострение ситуации в этом регионе приведет к тому, что Киев потеряет Одесскую область.

«Плохая новость для нас в том, что, когда Молдавия максимально сблизится с Румынией, встанет вопрос о попадании России в Приднестровье для защиты <…> населения. Для нас геополитическая опасность совпадает с радостью. Как мы будем противостоять вашим намерениям защитить Приднестровье?» — задала вопрос украинская журналистка.

Россия может выбрать один из двух путей, чтобы открыть «коридор» в Приднестровье, добавила гость студии. Речь идет о воздушном и сухопутном путях, пояснила свою мысль Соколовская, обратив внимание на тот факт, что и тот, и другой идут через украинскую территорию. Это угрожает безопасности Киева, резюмировала украинская журналистка.

Ранее сообщалось, что в Сети бурно отреагировали на появление в эфире российского телевидения украинской журналистки Янины Соколовской, которая отсутствовала практически полгода. Многие обратили внимание на посвежевший внешний вид журналистки. Одни считают, что все дело в макияже, а другие предположили, что Янина сделала пластическую операцию.