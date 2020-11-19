Конфликтолог перечислил аргументы для разговора с шантажистом

Санкт-Петербург, 19 ноября. Психолог-конфликтолог Валерий Соколюк рассказал, как следует вести себя с близким человеком, который шантажирует вас публикацией в Сети ваших интимных фотографий или видео.

«Для начала нужно расставить позиции и приоритеты. Если близкий человек вас шантажирует — это уже не близкий человек. Это уже война. По сути, вам объявляют войну, и это четко нужно для себя понимать — что с этим мириться нельзя. Это конец ваших отношений», — заявил Валерий Соколюк в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Защита персональных данных: как не стать жертвой «слива».

После этого эксперт рекомендует предупредить вашего бывшего близкого человека, что для него это не пройдет даром и он будет привлечен к уголовной или административной ответственности.

«Вам нужно показать, что для вас нет такого дикого страха в этом. Вы можете сказать: «Ну, ты можешь слить, но ты должен понимать, что будут последствия», — рекомендует конфликтолог.

По словам Валерия Соколюка, несмотря на то, что закон защищает от подобного рода действий, наносящих вред вашему достоинству, каждый человек должен понимать, что нужно сделать, чтобы не было страха.

«Если мы не знаем, что с этим делать, страх начинает овладевать вами, и агрессор видит, что он начинает подавлять вас, что вы жертва и вами можно манипулировать. Если же агрессор видит, что вы не жертва и вы готовы пойти в контратаку — он, скорее всего, отшутится и съедет с этой темы. Поэтому скажите ему: «Ну, ты можешь, но я сразу хочу сказать тебе, что это «уголовка». В худшем [для вас] случае — это «административка», но для агрессора это тоже немало», — отметил эксперт.

В случае, если видео появилось и вас шантажируют, что сейчас его перешлют вашим родственникам и знакомым, конфликтолог рекомендует следующее поведение:

«Не показывайте, что вы напуганы. И надо предупредить об ответственности».