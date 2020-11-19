Родственников Захарова попросят поддержать помилование Ефремова 

Москва, 19 ноября. Последние два дня СМИ со ссылкой на адвокатов обсуждают новость о примирении Михаила Ефремова и родственников Сергея Захарова. ФАН решил разобраться — так будет ли примирение, кто из адвокатов сказал правду, и кто будет писать письмо на имя президента России о помиловании.

Возможно, 21 ноября на заседании суда по иску родственников Сергея Захарова к Михаилу Ефремову закончится почти полугодовая эпопея с автокатастрофой с участием актера. Об этом ФАН рассказал четвертый адвокат Ефремова Андрей Алешкин. По его словам, журналисты неправильно интерпретировали его сообщение о примирении:

«Я могу прокомментировать словами Александра Андреевича, что: «да. Мы, действительно, встречались с адвокатом Алешкиным. Обсуждали разные варианты развития ситуации, в том числе отзыва исков, примирения относительно суда 21 ноября потерпевших и Михаила Ефремова».

Сам Алешкин принимать участие в заседании не будет. Там будут присутствовать те адвокаты, у которых есть доверенность на представление в гражданском процессе.

«Представлять по ордеру в гражданском процессе можно», — объясняет защитник актера. — «Но там запрещены права. Чтобы отказаться от иска, принять отказ от иска, заключить мировое соглашение, нужна доверенность. Поэтому мы в данной стадии принимать участие не будем, а будут другие его представители. У меня прогнозы хорошие на развитие событий».

Все движется к тому, что заседание будет переломным моментом и стороны могут договориться — процесс идет между адвокатами. Вот тогда Ефремов с чистой совестью может написать прошение о помиловании на имя президента России. Так что ранние сообщения, что документ напишут родственники Захарова, не верны.

«Прежде всего, должен обратиться, конечно, Михаил Олегович», — говорит Андрей Алешкин. — «Все остальные обращения уже будут вторичны. Но мы будем просить потерпевших, чтобы они тоже обратились с такой просьбой».

Михаил Ефремов до 25 ноября будет находиться в СИЗО Белгородской области на карантине. Потом его этапируют в колонию №4, единственную в области, где отбывают срок впервые осужденные. Сейчас адвокаты Ефремова заняты не только освобождением актера, но и финансовыми делами его семьи. Софья по-прежнему не может получить доступ к деньгам, а ФНС еще не разблокировала счета Ефремова из-за опоздания подачи декларации.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем своего джипа, вылетел на встречную полосу и протаранил машину курьера Сергея Захарова. Последний был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, где скончался на утро следующего дня. В отношении актера возбудили уголовное дело. В начале сентября Пресненский суд вынес вердикт по делу артиста, его приговорили к восьми годам колонии общего режима.