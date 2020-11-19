Пензенские рыбаки вышли на тонкий лед, несмотря на запреты МЧС

Пенза, 19 ноября. Пензенские рыболовы открыли сезон зимней рыбалки, несмотря на запреты сотрудников регионального МЧС. Как стало известно ФАН, тонкий лед, не так давно сформировавшийся на водоемах области из-за крепких морозов, не останавливает любителей закинуть удочку, подвергающих свою жизнь нешуточному риску.

Своими достижениями местные рыбаки с удовольствием делятся в соцсетях, обсуждая улов.

«Занимаюсь зимней рыбалкой пятый сезон. Толщина льда в середине ноября от пяти до десяти сантиметров на стоячей воде. На течении рыбачить еще очень опасно. Первую лунку возле берега сверлю и смотрю, какой толщины лед. Страшно, конечно, но аккуратно можно», — поделился с ФАН пензенский рыболов Иван.

«Просто так на лед соваться ни в коем случае нельзя. Надо по мере движения на каждые два-три метра бурить лунку и смотреть толщину льда. Если течения нет, то пяти сантиметров достаточно, чтобы спокойно рыбачить. Сейчас на небольших водоемах лед уже семь-десять сантиметров толщиной — можно даже не бояться», — рассказал любитель зимней рыбалки по имени Евгений.

Как бы ни были уверены рыболовы-любители в безопасности зимней рыбалки на тонком льду, Главное Управление МЧС России по Пензенской области предупреждает их о высоком риске попасть в водяную ловушку.