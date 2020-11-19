Зинаида Руденко рассказала, зачем телеканалы скупают личные видео

Санкт-Петербург, 19 ноября. Ведущая ток-шоу «Естественный отбор» Зинаида Руденко считает, что ужесточать ответственность за распространение видео, порочащее честь и достоинство людей, не стоит, поскольку существующее законодательство дает возможность защититься гражданам от подобных посягательств на частную жизнь. Кроме этого, любое ужесточение дает лишний повод для обсуждения проблемы, чем пользуются те самые мошенники, которые устраивают провокации против известных людей.

«Не пройдет и недели, как эта ситуация будет обсуждаться в самых крупных ток-шоу страны. Любой такой негативный черный инфоповод привлекает внимание зрителей. К сожалению, так мы воспитаны. Люди, которые это устроили, они будут получать от ведущих телевизионных компаний большие суммы денег за участие в этих ток-шоу. Каждый, кто накопал на публичные личности какие-то сведения, может хорошо заработать, придя на какой-то канал и сказав: «У меня есть видео на такого-то человека, готов вам его передать за миллион рублей». И такие деньги чаще всего выплачиваются», — заявила Зинаида Руденко в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Защита персональных данных: как не стать жертвой «слива».

Эксперт считает, что предусмотренная ответственность за подобные правонарушения имеет достаточную по силе меру воздействия на мошенников.

«Я проконсультировалась со своим соведущим, юристом Александром Борисовым, который сказал мне, что три статьи уголовного кодекса могут быть использованы в этом деле (в деле футболиста Артема Дзюбы. — Прим. ФАН): статья 163 — «Вымогательство», статья 158 — «Мошенничество», статья 137 — «О нарушении неприкосновенности частной жизни». Сроки там до двух-четырех лет, и, мне кажется, этого достаточно, чтобы остановить мошенников», — пояснила Зинаида Руденко.

По мнению ведущей популярного ток-шоу, чтобы не попадать в ситуации, подобные той, в которой оказался футболист Артем Дзюба, нужно помнить, что любой гаджет или социальная сеть созданы для хранения и передачи информации и никто не гарантирует, что записанная там информация не может оказаться в чужих руках.