Более 70% россиян используют банковские карты для получения зарплат и социальных пособий, оплаты покупок в магазинах и в Интернете. Все больше людей предпочитают не держать наличные в кошельке или дома, а пользоваться более современным, цивилизованным и удобным способом для оплат. Банки признают — дебетовые и кредитные карточки остаются самым востребованным банковским продуктом среди россиян. А еще, что данные банковских карт — лакомый кусок для мошенников, которые находят все новые способы, чтобы похитить чужие деньги.

Эти способы с каждым годом становятся все более совершенными и технологичными, признавала в июне 2020 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Мошенничество с картами выходит на новый уровень, а с попытками хищения средств регулярно сталкивается каждый третий пользователь. Как работают мошенники с банковскими картами? Что будет, если номер карточки попадет в нехорошие руки? И что делать, если средства украдены? Эти вопросы журналист ФАН задал председателю Московской коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексею Карабаеву.

Кардинг — мошенничество с платежными картами

Финансовые преступления с пластиковыми картами стали настолько распространенными, что им даже подобрали собственное определение. Термин кардинг подразумевает все виды действий с платежными карточками или их реквизитами, которые не были одобрены пользователем.

Преступники получают данные карт и снимают с них средства или активно покупают товары в интернет-магазинах. Причем для кражи данных мошеннику даже не нужно встречаться с владельцем «лицом к лицу» или воровать саму карту. Источниками данных обычно служат сервера интернет-магазинов, где хранятся сведения о покупателях и «привязанных» платежных инструментах, или платежные и расчетные системы, используемые на персональных компьютерах. Источником информации может стать и сам владелец карты: по статистике не менее трети всех преступлений в сфере кардинга совершается из-за того, что пользователь подробно отвечал на вопросы «сотрудника банка» или выслал SMS с кодом подтверждения злоумышленнику.

«Кардинг разделяют на две группы — реальный и web, — комментирует председатель Московской коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексей Карабаев. — Реальный предусматривает создание дубликатов банковских карт. С них в дальнейшем и снимают деньги. Действия мошенников при web-кардинге ограничиваются сетью Интернет».

Реальный кардинг в последние годы претерпел изменения. Крадут карты все реже, как и прибегают к изготовлению их дубликатов. Мошеннические схемы ограничило массовое внедрение банками чиповых технологий. Стандарт Chip Liability Shift не позволяет банкам-эквайерам обслуживать карты без чипов. А делать такие мошенники пока не научились. Поэтому кража денег все больше переходит в онлайн.

«Чтобы мошенники украли деньги с карты, им нужны ее данные, — продолжает Алексей Карабаев. — Одного только номера недостаточно. У преступника должны быть сведения о сроке действия карты, имя владельца и трехзначный код на оборотной стороне. Получив эти данные, злоумышленники либо переводят средства на свой счет, либо покупают на них товары».

Как мошенники могут украсть данные карты

Чтобы получить сведения о карточке, преступнику не обязательно держать ее в руках. Действия пользователя вполне могут привести к тому, что информация, которая должна оставаться конфиденциальной, окажется не в тех руках. В утечках данных принято винить банки, но значительно чаще виновником оказывается сам владелец карты.

Фишинг. Пользователь попадается на удочку, «закинутую»преступниками в виде сайта-клона. Обычно копируют страницы банков с формой для входа в аккаунт. Или создают приложения, которое рассылает ссылку на фишинговый сайт тысячам пользователей. Потребителю достаточно зайти в свой личный кабинет (в данном случае ненастоящий) и оплатить какую-либо покупку. Данные будут скопированы и использованы в дальнейшем для хищения средств.

«При переходе на фишинговый сайт возможны несколько вариантов развития событий, — уточняет Алексей Карабаев. — Жертва сама вводит учетные данные в предлагаемую форму и или же с сайта на компьютер пользователя загружается вредоносная программа, которая и ворует данные при первой же онлайн-оплате».

Главная проблема мошенников, использующих фишинговые техники, — заманить пользователя на сайт. Для этого используются разнообразные способы воздействия: запугать, вызвать любопытство, совершить «рутинное» действие — в ход идет все. Проще всего донести эту информацию по e-mail: пользователь получает письмо, где сообщаются актуальные для него сведения:

электронный адрес вскоре будет заблокирован. Чтобы не допустить этого, пройдите по ссылке;

бухгалтерия компании-партнера прислала счет. Скачайте его и ознакомьтесь;

банк дарит вам кредитную карту с бонусами. Перейдите по ссылке и оставьте заявку;

электронная почта взломана. Поменяйте пароль, а для этого пройдите по ссылке.

Вариантов писем множество, а результат знакомства с ними всегда один. В компьютер пользователя проникает вредоносное ПО, которое делает скрины экрана при проведении онлайн платежей и отправляет данные преступникам. Расчет при этом обычно делается на банальную невнимательность пользователей: человек открывает письмо «автоматически» или без подозрений загружает очередной файл из «деловой переписки».

Преступники, которые не дружат с программным обеспечением, работают по телефону. В 2020 году стали особенно популярными звонки от псевдобанковских сотрудников. Сценарий звонков одинаков. Молодой человек или бойкая девушка звонят на мобильный телефон, представляются сотрудником Сбербанка. И просят подтвердить денежный перевод, который был совершен буквально несколько минут назад. Для подтверждения перевода необходимо назвать код CVV/CVV2.

Эта мошенническая схема ориентирована на предпринимателей и людей, активно использующих онлайн-переводы с карт. Телефоны ищут в сети Интернет, ориентируются на тех, кто продает товары или предлагает услуги. А так как большинство пользователей банковских карт в России используют услуги Сбера, шансы мошенников найти жертву по телефону высоки.

Скимминг. Чтобы мошенники узнали номер банковской карты, владельцу может быть достаточно снять деньги в ближайшем банкомате. На его корпусе устанавливают миниатюрную камеру, которую маскируют рекламными элементами, и записывают действия пользователей. На записи могут быть зафиксированы PIN-код, номер карточки, имя ее владельца. Получив эти данные, преступник создает дубликат, содержащий PIN-код на магнитной ленте. И может активно пользоваться платежным инструментом: расплачиваться в магазинах, кассах самообслуживания, на автозаправках.

«Неприятный аспект ситуации в том, — уточняет Алексей Карабаев, — что доказать банку факт мошенничества, если использован скимминг, будет очень сложно».

Кроме прямых оплат и покупки товаров преступник, имеющий на руках данные карточки, может просто вывести деньги. Чтобы не привлекать внимания прямыми транзакциями, используются «обходные пути». Деньги переводят в виртуальный формат, оплачивая онлайн-игры, услуги онлайн-казино. Или покупают на них криптовалюты, которые потом продают и обналичивают прибыль.

Что делать, если мошенники сняли с карты деньги

Быстро выяснить, что средства были украдены, к сожалению, удается не всегда. Не все пользователи подключают услугу SMS-банкинга, которая позволяет контролировать платежи и движения средств в момент их проведения. Если оповещения по SMS нет, воровство обычно обнаруживается слишком поздно: когда счет уже опустел.

«Если мошенники сняли деньги, обращайтесь с заявлением в отделение полиции, — советует Алексей Карабаев. — В заявлении нужно указать номер карты и место, где ею расплачивались мошенники. Если номер не помните, запросите выписку в банке. Этот документ станет подтверждением незаконных платежей для полиции».

Как только о незаконных списаниях стало известно, звоните в банк. Важно как можно скорее уведомить его о том, что вы стали жертвой кардинга и ваши средства похищены. Сотрудник банка должен уточнит, какие именно платежи были совершены без вашего ведома. Оформить заявку на их оспаривание можно по телефону.

«Чтобы банк вернул деньги, — продолжает Алексей Карабаев, — вы должны подтвердить соблюдение двух важнейших условий. Первое — вы должны уведомить банк в течение суток после того, как вам стало известно о незаконном списании средств. Второе — вам придется доказать, что сами вы никому не сообщали код CVV/CVV2, PIN-код или другие сведения о карте».

Даже если вы все сделаете правильно, деньги быстро не вернут. Банк инициирует служебное расследование, продолжительность которого определена законом. Если преступники действовали в России, расследовать хищение имеют право в течение 30 дней. А если из-за рубежа — тогда расследование может затянуться 60 дней. После этого банк уведомит о принятом решении.

Решить могут в вашу пользу и нет. В первом случае банк примет доводы и вернет всю утраченную сумму на счет. На это отводится 30-60 дней, так что даже при положительном решении вопроса ждать денег придется до двух месяцев. Если же средства где-то «зависли» по пути, через пару недель после принятия банком решения стоит посетить местное отделение и написать заявление о возврате украденной суммы. В этом заявлении нужно указать, что вы требуете вернуть деньги в срок, установленный гражданским кодексом. Согласно 144 статье, на возврат средств отводится всего семь дней. Это поможет поторопить банк.

Если же банк не встанет на вашу сторону, придется пройди долгий и сложный процесс оспаривания операций. Его сложность заключается в том, что в любой платежной операции принимают участие несколько сторон. Кроме банка, карта которого стала объектом мошенничества, в переводе участвует банк-исполнитель платежа — так называемый эквайер, а еще платежная система, в которой выполняются перечисления средств.

Для претензионной работы сотрудникам банка требуются дополнительные сведения, для получения которых они связываются с пользователем. Если в ходе банковской проверки будет установлено, что пользователь сам сообщил третьим лицам PIN-код своей карты или верификационный код на обратной стороне карточки, возвращать деньги банк не будет. Добиться этого можно только через суд после получения от банка письменного отказа. Второй вариант — взыскание денег со злоумышленников в рамках уголовного преследования. Для этого как минимум необходимо, чтобы полиция нашла преступников и привлекла их к ответственности.

Как защититься от кардинга

Избежать мошенничества с картами и не стать жертвой преступников помогут осмотрительность и знание этих десяти правил.

Никому не сообщайте данные своей карты. Никогда. Ни под каким предлогом. Ни по телефону, ни лично, какие бы вопросы ни задавал вам собеседник. Всегда расплачивайтесь самостоятельно, не передавая карточку в руки другим людям. Пользуйтесь проверенным банкоматом, а лучше снимайте средства в банкоматах, установленных в банковских отделениях. Перед снятием наличных в банкомате убедитесь в отсутствии дополнительных камер. Основная камера всегда располагается в нижней части корпуса, она фиксирует лицо пользователя. Камеры злоумышленников располагаются сверху, чтобы записывать действия пользователей и «считывать» PIN-коды. Обычно их маскируют под рекламные элементы. Ничего не заметили? Будет не лишним прикрыть второй ладонью руку, когда вводите цифры кода. Подключите SMS-информирование. И всегда проверяйте сообщения, которые приходят на ваш телефон. Если получите сообщение о снятии средств или оплате, которую не совершали, тут же звоните в банк. Установите лимит расходов. Сделать это можно в личном кабинете онлайн-банка или в ближайшем отделении. Ограничьте суточную сумму снятия средств, чтобы у преступников не было шанса обчистить ваш счет за один день. Не переходите по подозрительным ссылкам, которые получаете по электронной почте и не скачивайте файлы от неизвестных отправителей. Не верьте в акции, лотереи и «аттракционы невиданной щедрости», которые якобы организуют государственные структуры. В 2020 году этот вид картинга стал особенно распространенным. В Сети появились десятки сайтов, имитирующих сайты государственных структур, где сообщалось о мерах государственной поддержки гражданам в период пандемии коронавируса, новых социальных выплатах и пособиях. Пользователи, привлеченные схожестью интерфейса с официальным порталом и возможностью получить деньги, вводили данные своих карт и лишались средств. Не сообщайте сотрудникам банка по телефону конфиденциальные данные и пароли, полученные по SMS. Не выполняйте просьб незнакомцев, которые убеждают вас, что по ошибке перевели средства на ваш счет и хотят их вернуть. Даже если средства были зачислены на ваш счет, позвоните в банк и попросите перевести их обратно, на счет, с которого был сделан перевод.

Эти правила помогут вам защитить свои деньги, сохранить нервы, а в некоторых случаях — избежать невольного соучастия в финансовом преступлении, втянуть в которое вас могут мошенники.