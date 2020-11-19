Более 70% россиян используют банковские карты для получения зарплат и социальных пособий, оплаты покупок в магазинах и в Интернете. Все больше людей предпочитают не держать наличные в кошельке или дома, а пользоваться более современным, цивилизованным и удобным способом для оплат. Банки признают — дебетовые и кредитные карточки остаются самым востребованным банковским продуктом среди россиян. А еще, что данные банковских карт — лакомый кусок для мошенников, которые находят все новые способы, чтобы похитить чужие деньги.
Эти способы с каждым годом становятся все более совершенными и технологичными, признавала в июне 2020 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Мошенничество с картами выходит на новый уровень, а с попытками хищения средств регулярно сталкивается каждый третий пользователь. Как работают мошенники с банковскими картами? Что будет, если номер карточки попадет в нехорошие руки? И что делать, если средства украдены? Эти вопросы журналист ФАН задал председателю Московской коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексею Карабаеву.
Кардинг — мошенничество с платежными картами
Финансовые преступления с пластиковыми картами стали настолько распространенными, что им даже подобрали собственное определение. Термин кардинг подразумевает все виды действий с платежными карточками или их реквизитами, которые не были одобрены пользователем.
Преступники получают данные карт и снимают с них средства или активно покупают товары в интернет-магазинах. Причем для кражи данных мошеннику даже не нужно встречаться с владельцем «лицом к лицу» или воровать саму карту. Источниками данных обычно служат сервера интернет-магазинов, где хранятся сведения о покупателях и «привязанных» платежных инструментах, или платежные и расчетные системы, используемые на персональных компьютерах. Источником информации может стать и сам владелец карты: по статистике не менее трети всех преступлений в сфере кардинга совершается из-за того, что пользователь подробно отвечал на вопросы «сотрудника банка» или выслал SMS с кодом подтверждения злоумышленнику.
«Кардинг разделяют на две группы — реальный и web, — комментирует председатель Московской коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексей Карабаев. — Реальный предусматривает создание дубликатов банковских карт. С них в дальнейшем и снимают деньги. Действия мошенников при web-кардинге ограничиваются сетью Интернет».
Реальный кардинг в последние годы претерпел изменения. Крадут карты все реже, как и прибегают к изготовлению их дубликатов. Мошеннические схемы ограничило массовое внедрение банками чиповых технологий. Стандарт Chip Liability Shift не позволяет банкам-эквайерам обслуживать карты без чипов. А делать такие мошенники пока не научились. Поэтому кража денег все больше переходит в онлайн.
«Чтобы мошенники украли деньги с карты, им нужны ее данные, — продолжает Алексей Карабаев. — Одного только номера недостаточно. У преступника должны быть сведения о сроке действия карты, имя владельца и трехзначный код на оборотной стороне. Получив эти данные, злоумышленники либо переводят средства на свой счет, либо покупают на них товары».
Как мошенники могут украсть данные карты
Чтобы получить сведения о карточке, преступнику не обязательно держать ее в руках. Действия пользователя вполне могут привести к тому, что информация, которая должна оставаться конфиденциальной, окажется не в тех руках. В утечках данных принято винить банки, но значительно чаще виновником оказывается сам владелец карты.
Фишинг. Пользователь попадается на удочку, «закинутую»преступниками в виде сайта-клона. Обычно копируют страницы банков с формой для входа в аккаунт. Или создают приложения, которое рассылает ссылку на фишинговый сайт тысячам пользователей. Потребителю достаточно зайти в свой личный кабинет (в данном случае ненастоящий) и оплатить какую-либо покупку. Данные будут скопированы и использованы в дальнейшем для хищения средств.
«При переходе на фишинговый сайт возможны несколько вариантов развития событий, — уточняет Алексей Карабаев. — Жертва сама вводит учетные данные в предлагаемую форму и или же с сайта на компьютер пользователя загружается вредоносная программа, которая и ворует данные при первой же онлайн-оплате».
Главная проблема мошенников, использующих фишинговые техники, — заманить пользователя на сайт. Для этого используются разнообразные способы воздействия: запугать, вызвать любопытство, совершить «рутинное» действие — в ход идет все. Проще всего донести эту информацию по e-mail: пользователь получает письмо, где сообщаются актуальные для него сведения:
- электронный адрес вскоре будет заблокирован. Чтобы не допустить этого, пройдите по ссылке;
- бухгалтерия компании-партнера прислала счет. Скачайте его и ознакомьтесь;
- банк дарит вам кредитную карту с бонусами. Перейдите по ссылке и оставьте заявку;
- электронная почта взломана. Поменяйте пароль, а для этого пройдите по ссылке.
Вариантов писем множество, а результат знакомства с ними всегда один. В компьютер пользователя проникает вредоносное ПО, которое делает скрины экрана при проведении онлайн платежей и отправляет данные преступникам. Расчет при этом обычно делается на банальную невнимательность пользователей: человек открывает письмо «автоматически» или без подозрений загружает очередной файл из «деловой переписки».
Преступники, которые не дружат с программным обеспечением, работают по телефону. В 2020 году стали особенно популярными звонки от псевдобанковских сотрудников. Сценарий звонков одинаков. Молодой человек или бойкая девушка звонят на мобильный телефон, представляются сотрудником Сбербанка. И просят подтвердить денежный перевод, который был совершен буквально несколько минут назад. Для подтверждения перевода необходимо назвать код CVV/CVV2.
Эта мошенническая схема ориентирована на предпринимателей и людей, активно использующих онлайн-переводы с карт. Телефоны ищут в сети Интернет, ориентируются на тех, кто продает товары или предлагает услуги. А так как большинство пользователей банковских карт в России используют услуги Сбера, шансы мошенников найти жертву по телефону высоки.
Скимминг. Чтобы мошенники узнали номер банковской карты, владельцу может быть достаточно снять деньги в ближайшем банкомате. На его корпусе устанавливают миниатюрную камеру, которую маскируют рекламными элементами, и записывают действия пользователей. На записи могут быть зафиксированы PIN-код, номер карточки, имя ее владельца. Получив эти данные, преступник создает дубликат, содержащий PIN-код на магнитной ленте. И может активно пользоваться платежным инструментом: расплачиваться в магазинах, кассах самообслуживания, на автозаправках.
«Неприятный аспект ситуации в том, — уточняет Алексей Карабаев, — что доказать банку факт мошенничества, если использован скимминг, будет очень сложно».
Кроме прямых оплат и покупки товаров преступник, имеющий на руках данные карточки, может просто вывести деньги. Чтобы не привлекать внимания прямыми транзакциями, используются «обходные пути». Деньги переводят в виртуальный формат, оплачивая онлайн-игры, услуги онлайн-казино. Или покупают на них криптовалюты, которые потом продают и обналичивают прибыль.
Что делать, если мошенники сняли с карты деньги
Быстро выяснить, что средства были украдены, к сожалению, удается не всегда. Не все пользователи подключают услугу SMS-банкинга, которая позволяет контролировать платежи и движения средств в момент их проведения. Если оповещения по SMS нет, воровство обычно обнаруживается слишком поздно: когда счет уже опустел.
«Если мошенники сняли деньги, обращайтесь с заявлением в отделение полиции, — советует Алексей Карабаев. — В заявлении нужно указать номер карты и место, где ею расплачивались мошенники. Если номер не помните, запросите выписку в банке. Этот документ станет подтверждением незаконных платежей для полиции».
Как только о незаконных списаниях стало известно, звоните в банк. Важно как можно скорее уведомить его о том, что вы стали жертвой кардинга и ваши средства похищены. Сотрудник банка должен уточнит, какие именно платежи были совершены без вашего ведома. Оформить заявку на их оспаривание можно по телефону.
«Чтобы банк вернул деньги, — продолжает Алексей Карабаев, — вы должны подтвердить соблюдение двух важнейших условий. Первое — вы должны уведомить банк в течение суток после того, как вам стало известно о незаконном списании средств. Второе — вам придется доказать, что сами вы никому не сообщали код CVV/CVV2, PIN-код или другие сведения о карте».
Даже если вы все сделаете правильно, деньги быстро не вернут. Банк инициирует служебное расследование, продолжительность которого определена законом. Если преступники действовали в России, расследовать хищение имеют право в течение 30 дней. А если из-за рубежа — тогда расследование может затянуться 60 дней. После этого банк уведомит о принятом решении.
Решить могут в вашу пользу и нет. В первом случае банк примет доводы и вернет всю утраченную сумму на счет. На это отводится 30-60 дней, так что даже при положительном решении вопроса ждать денег придется до двух месяцев. Если же средства где-то «зависли» по пути, через пару недель после принятия банком решения стоит посетить местное отделение и написать заявление о возврате украденной суммы. В этом заявлении нужно указать, что вы требуете вернуть деньги в срок, установленный гражданским кодексом. Согласно 144 статье, на возврат средств отводится всего семь дней. Это поможет поторопить банк.
Если же банк не встанет на вашу сторону, придется пройди долгий и сложный процесс оспаривания операций. Его сложность заключается в том, что в любой платежной операции принимают участие несколько сторон. Кроме банка, карта которого стала объектом мошенничества, в переводе участвует банк-исполнитель платежа — так называемый эквайер, а еще платежная система, в которой выполняются перечисления средств.
Для претензионной работы сотрудникам банка требуются дополнительные сведения, для получения которых они связываются с пользователем. Если в ходе банковской проверки будет установлено, что пользователь сам сообщил третьим лицам PIN-код своей карты или верификационный код на обратной стороне карточки, возвращать деньги банк не будет. Добиться этого можно только через суд после получения от банка письменного отказа. Второй вариант — взыскание денег со злоумышленников в рамках уголовного преследования. Для этого как минимум необходимо, чтобы полиция нашла преступников и привлекла их к ответственности.
Как защититься от кардинга
Избежать мошенничества с картами и не стать жертвой преступников помогут осмотрительность и знание этих десяти правил.
- Никому не сообщайте данные своей карты. Никогда. Ни под каким предлогом. Ни по телефону, ни лично, какие бы вопросы ни задавал вам собеседник.
- Всегда расплачивайтесь самостоятельно, не передавая карточку в руки другим людям.
- Пользуйтесь проверенным банкоматом, а лучше снимайте средства в банкоматах, установленных в банковских отделениях.
- Перед снятием наличных в банкомате убедитесь в отсутствии дополнительных камер. Основная камера всегда располагается в нижней части корпуса, она фиксирует лицо пользователя. Камеры злоумышленников располагаются сверху, чтобы записывать действия пользователей и «считывать» PIN-коды. Обычно их маскируют под рекламные элементы. Ничего не заметили? Будет не лишним прикрыть второй ладонью руку, когда вводите цифры кода.
- Подключите SMS-информирование. И всегда проверяйте сообщения, которые приходят на ваш телефон. Если получите сообщение о снятии средств или оплате, которую не совершали, тут же звоните в банк.
- Установите лимит расходов. Сделать это можно в личном кабинете онлайн-банка или в ближайшем отделении. Ограничьте суточную сумму снятия средств, чтобы у преступников не было шанса обчистить ваш счет за один день.
- Не переходите по подозрительным ссылкам, которые получаете по электронной почте и не скачивайте файлы от неизвестных отправителей.
- Не верьте в акции, лотереи и «аттракционы невиданной щедрости», которые якобы организуют государственные структуры. В 2020 году этот вид картинга стал особенно распространенным. В Сети появились десятки сайтов, имитирующих сайты государственных структур, где сообщалось о мерах государственной поддержки гражданам в период пандемии коронавируса, новых социальных выплатах и пособиях. Пользователи, привлеченные схожестью интерфейса с официальным порталом и возможностью получить деньги, вводили данные своих карт и лишались средств.
- Не сообщайте сотрудникам банка по телефону конфиденциальные данные и пароли, полученные по SMS.
- Не выполняйте просьб незнакомцев, которые убеждают вас, что по ошибке перевели средства на ваш счет и хотят их вернуть. Даже если средства были зачислены на ваш счет, позвоните в банк и попросите перевести их обратно, на счет, с которого был сделан перевод.
Эти правила помогут вам защитить свои деньги, сохранить нервы, а в некоторых случаях — избежать невольного соучастия в финансовом преступлении, втянуть в которое вас могут мошенники.