Пригожин похвалил сына Валерии за новый Maybach

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин похвастался в Instagram новым дорогим авто. Молодой человек решил подарить себе на 22-летие Maybach. Продюсер Иосиф Пригожин признался в комментарии ФАН, что не знал о дорогом приобретении пасынка.

Молодой человек решил сделать себе на день рождения приятный подарок – купить машину своей мечты. Шульгин показал фото новенького Maybach за 22 млн рублей, который пополнил его гараж.

«+ 1 в гараж. Поздравил себя с днюхой», — написал блогер.

Шульгин уже давно занимается бизнесом и не зависит от родителей финансово. Кроме того, судя по хештегам, парень взял авто в кредит.

Продюсер Иосиф Пригожин узнал о приобретении Шульгина только от корреспондента ФАН и собрался позвонить и поздравить пасынка с новым авто.

«Я не знаю, что он приобрел. Я не очень отслеживаю взрослого мальчика, который скоро станет папой. Если он приобрел дорогой автомобиль, то я рад этому обстоятельству», — рассказал собеседник ФАН.

Пригожин отметил, что молодой человек самостоятельно распоряжается заработанными деньгами и не просит помощи у родителей.

«Если он приобрел, то он его заработал. Он не приходит к родителям за деньгами, он имеет право купить себе все, что он хочет. Это его право, его деньги, он делает с ними, что хочет. А что, сегодня запрещено зарабатывать деньги? Молодец, если приобрел!» — добавил продюсер.

Пригожин рассказал, что сам не коллекционирует авто. По его словам, он давно остыл к этому виду транспорта, поэтому ему нет никакой разницы, есть у него машина или нет.

В соцсетях на Шульгина обрушилась волна критики. Некоторые усомнились, что юноша действительно мог оплатить себе такой подарок. Подписчики вспомнили эпизод с отчимом молодого человека Иосифом Пригожиным, который жаловался на безденежье во время пандемии коронавируса.