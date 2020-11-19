Россияне чаще всего жаловались во время пандемии на пропускной режим

С февраля 2020 года в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступило почти 2500 обращений и более 7000 звонков на горячую линию. Как стало известно ФАН, чаще всего люди были не согласны с пропускным режимом, рассказывали о сбоях в системе получения специальных пропусков и были недовольны ограничением свободы передвижения.

Об этом говорится в тематическом докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», опубликованном 19 ноября.

Также россияне жаловались на недоступность средств индивидуальной защиты, тестов, неполучение медицинской помощи, на несоблюдение прав медицинских работников, говорится в тексте доклада. На тему охраны здоровья и медицинской помощи Москальковой пришло около 300 жалоб.

Другие обращали внимание омбудсмена на недоступность социального обеспечения в период карантина, неполучение пособий, выплат, установленных в связи с пандемией, на проблемы инвалидов в период пандемии. В период ограничения плановой медицинской помощи родители столкнулись со сложностями в оформлении инвалидности детям, в назначении социальных пособий и выплат, в получении медицинской помощи. Например, уполномоченному по правам человека сообщали о невозможности провести ребенку курс химиотерапии в период карантина или о прекращении поставок нужных лекарств.

«В условиях непростой экономической ситуации обострились вопросы реализации трудовых прав и права на защиту от безработицы. На горячую линию поступило 252 таких обращения, в том числе 18 коллективных», — добавляют в аппарате уполномоченного.

В докладе подробно описано, как в условиях распространения COVID-19 соблюдались — и не соблюдались — права россиян на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, жилище, образование, соблюдения трудовых и избирательных прав, а также защита прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания.