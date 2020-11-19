Эксперт объяснил, почему Черчесов отстранил от игры Дзюбу

Санкт-Петербург, 19 ноября. Председатель экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Госдумы по образованию и науке, вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Петр Казанский объяснил в эфире медиацентра «Патриот» мотивы, которыми руководствовался тренер сборной РФ Станислав Черчесов, когда принял решение отстранить от игры футболиста Артема Дзюбу.

«Именитые спортсмены — это лидеры общественного мнения. Дзюба играет в топовой команде, которая входит в двадцатку самых популярных команд мира. И это отражается не только на самом Дзюбе, но так же и на команде и России в целом. Когда игрок выступает за сборную, он подписывает определенные документы, контракты, где прописано, что он не должен вредить имиджу сборной РФ и России», — объяснил Петр Казанский на пресс-конференции по теме «Защита персональных данных: как не стать жертвой «слива».

Эксперт сожалеет, что тренер сборной РФ не смог разрешить ситуацию так, чтобы минимизировать ущерб для команды.

«Я уважаю Черчесова как тренера — он вывел нашу команду в полуфинал чемпионата мира. Но в данном случае как психолог он не смог решить эту ситуацию. Последние дни мы видим, что без Дзюбы команда никак не может сыграться. И данная ситуация отразилась не только на Дзюбе и Черчесове, но и на сборной России, которая не может взять себя в руки и забить мяч уже в двух играх. Это уже психология. Это была его (Черчесова. — Прим. ФАН) вина, что Дзюба был не допущен к игре», — заявил Петр Казанский.

По мнению эксперта, тот резонанс, которое вызвало видео с Дзюбой, затрагивает вопрос воспитания.

«Не так давно у нас Госдумой был принят закон о воспитании. И в данном случает вопрос касается воспитания как самого Дзюбы, так и того человека, который слил видео в Интернет», — отметил Петр Казанский.

Футбольный аналитик, бывший тренер ФК «Зенит» Алексей Стрепетов ранее заявил, что, вне всяких сомнений, скандал нанес Дзюбе ощутимый имиджевый урон, однако этого недостаточно для того, чтобы клуб задумался о трансфере нападающего.