Россия стабилизировала мировые цены на золото в обмен на свободу маневра

Россия продает золото на внешний рынок в рекордных объемах. В 2018 году его физический экспорт из страны составлял всего 13,9 тонн, в 2019 году — 116 тонн, а за девять месяцев текущего года — почти 320 тонн.

При этом год назад у нас было добыто около 368 тонн царского металла, а в 2020 году добыча ожидается на уровне 380–390 тонн. То есть практически все добытое идет за рубеж, что называется, «с колес».

Продажа золота

Как утверждается в большинстве открытых источников, эти продажи золота осуществляются для того, чтобы за их счет компенсировать провал валютных доходов от экспорта нефти и газа, рухнувших до минимума за 16 лет. Но, к сожалению или к счастью, такое объяснение не соответствует действительности.

Действительно, за январь-сентябрь 2020 года положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ равнялось 76,8 млрд долларов, что на 57 млрд долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом стоимостный объем топливно-энергетических товаров составил около 125 млрд долларов и снизился почти на 46 млрд долларов.

Конечно, можно предположить, что продажи золота на сумму свыше 19,5 млрд долларов эти выпавшие доходы отчасти компенсируют. Но есть такая деталь: Банк России спокойно держит собственные запасы этого металла на уровне 2298,55 тонн, или 73,9 млн тройских унций (oz). А продажи осуществляются по лицензиям ЦБ банками и золотодобывающими компаниями. Иными словами, нынешние внешнеторговые сложности России здесь вообще ни при чем.

Свобода маневра

Итак, Банк России с апреля 2020 года публично отказался от дальнейших покупок золота на внутреннем рынке и специально создал условия, чтобы оно пошло за рубеж. Почему и зачем?

Поскольку львиная доля (свыше 90%) этого экспорта из России идет в Великобританию, налицо очевидная помощь со стороны Москвы лондонскому Золотому совету (World Gold Council), который стремится держать официальную цену на данный актив не выше 1900 долларов/oz. А для этого ему все-таки нужен физический металл — бесконечно торговать одним только «бумажным» золотом невозможно. Заметим, что реальные запасы золота в странах «коллективного Запада» сегодня являются уравнением со многими неизвестными.

Операторы и эксперты рынка практически в один голос предсказывают неизбежность значительного роста цен на данный актив — чуть ли не до уровня 5000 долларов/oz и выше. А это, в свою очередь, приведет к обвалу американского доллара и вместе с ним — фондовых рынков США и по всему миру. В итоге может сложиться впечатление, что Россию при помощи непрерывных «наездов», дескать, вынудили платить «золотую дань» Лондону, тем самым поддерживая нынешний глобальный рынок.

Но по совокупности обстоятельств такое объяснение не выдерживает критики. Ведь в противном случае распродажи коснулись бы и золотого запаса ЦБР, а этого, как уже отмечено выше, не происходит.

К тому же, Россия ведет более чем жесткую внешнюю политику и на государственном, и на корпоративном уровне, приобретая на фоне коронавирусного кризиса активы по всему миру. Все это, если искать исторические аналогии, очень напоминает времена Золотой Орды и московского князя Ивана Калиты, положившего начало централизованному государству Российскому.

Война нефти и золота

Кстати, недавнее обострение карабахского конфликта, помимо очевидных всем причин, имело в своей основе и связанный с золотом мотив. Дело в том, что дешевизна царского металла на мировых рынках во многом поддерживалась и компенсировалась еще более дешевой нефтью. За одну унцию золота можно было купить больше 50 баррелей нефти, и это — исторический рекорд. Что, само собой, давило на производителей нефти, включая и Россию.

Исторически сложилось так, что армянская диаспора играет значительную роль в мировой торговле золотом. А Азербайджан, как известно, — нефтедобывающая страна. Так что в Закавказье воевали не только народы и страны — в каком-то смысле, это была еще и битва нефти против золота. В интересах доллара, разумеется. Без учета данного обстоятельства многие перипетии конфликта, который завершился примирением сторон под эгидой России, выглядят странными и даже необъяснимыми.

Подводя итог, можно сказать, что наша поддержка стабильных мировых котировок на золото сегодня — это цена высокой степени свободы маневра Российской Федерации на международной экономической и политической арене. Такая игра явно стоит свеч, а овчинка — выделки. Во всяком случае, в плане оперативном. Что касается стратегических результатов, покажет время.