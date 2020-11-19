Депутат Вострецов отреагировал на предложение ввести налог на сахар и соль

Москва, 19 ноября. Депутат Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал инициативу Общественной палаты РФ, Российского союза налогоплательщиков и Института развития правового общества, предложивших ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли.
«Нужно ли вводить налог — вопрос дискуссионный. Сомневаюсь, что введение акциза кого-то отпугнет от покупки вредных продуктов, а вот яркая, предупреждающая надпись на упаковке многих может заставить задуматься», — говорит парламентарий.
Производители продукции с повышенным содержанием сахара и соли озабочены только своей прибылью, тогда как главная задача государства — это забота о жизни и здоровье своих граждан, уверен Вострецов.
«Надо стремиться, чтобы население питалось правильно. Мы должны четко донести до людей, что вредно, а что полезно. Ведь по итогу здоровье — самая большая ценность в жизни каждого человека. Для этого нами было принято немало мер. Например, отсутствие ГМО в продукции. Конечно же, продукция с повышенным содержанием соли или сахара как минимум должна содержать указание о вреде употребления в больших количествах сахара и соли — по аналогии с табаком и алкоголем», — подвел он итог.