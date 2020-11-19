Адвокат рассказал об уголовном наказании тех, кто опубликовал видео Дзюбы

Санкт-Петербург, 19 ноября. Председатель коллегии адвокатов «Волошин, Армасов и партнеры» Павел Волошин на примере истории с капитаном ФК «Зенит» и сборной России по футболу Артемом Дзюбой рассказал, как преследуются в России посягательства на неприкосновенность частной жизни.

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Защита персональных данных: как не стать жертвой «слива» обсудили скандальную ситуацию, произошедшую с российским футболистом Артемом Дзюбой. Напомним, капитан «Зенита» оказался в центре скандала. Причиной стал опубликованный в Сети видеоролик интимного характера.

«С неприкосновенностью частной жизни зачастую связаны и другие преступления. В случае преступления против известного футболиста необходимо иметь в виду следующее — помимо преступления в сторону неприкосновенности частной жизни, сторона, которая распространяла все личные сведения, преследовала другую цель — получение материальных выгод», — отметил Павел Волошин.

По словам адвоката, было указано на то, что сумма, которую вымогали у Дзюбы, была значительной.

«Если правоохранительный орган, который будет решать вопрос о возбуждении уголовного преследования, даст адекватную оценку делу, то, скорее всего, это будет особо квалифицированное вымогательство, то есть часть 3 статьи 163 УК РФ», — сообщил эксперт.

Юрист подчеркнул, что в ситуации с Артемом Дзюбой речь идет о крупной сумме.

«По части 2 статьи 163 УК РФ — это особо крупная сумма, то есть сумма в 250 тысяч рублей. А в части 3 статьи — особо крупный размер суммы, свыше миллиона рублей. Состав преступления, предусмотренный третьей статьей, относится к категории уже особо тяжких. Наказание, предусмотренное этим составом, варьируется от семи до 12 лет лишения свободы», — рассказал Павел Волошин, указывая на примерные сроки лишения свободы правонарушителей.

Специалист отметил, что распространение личных сведений без законных оснований в Интернете — преступление.

«Поэтому тем, кто собирается нарушить неприкосновенность частной жизни, нужно помнить об этом. Ответственность за сообщение подобных сведений в Интернете существует. Если по этому поводу есть целый пленум Верховного суда, то думать о том, что преступление останется безнаказанным, нельзя ни в коем случае», — подытожил адвокат.

Ранее футбольный аналитик выразил мнение, что судьба нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбы, имя которого украсило новостные заголовки в свете секс-скандала, прогнозируема. Вне всяких сомнений, инцидент нанес футболисту ощутимый имиджевый урон, однако этого недостаточно для того, чтобы клуб задумался о трансфере нападающего.