Экономисты исключили резкие скачки курса рубля до конца года

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» дали прогноз цен на нефть и курса рубля по итогам торгов на мировых биржах 19 ноября. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Новость об эффективности вакцины от коронавируса компании Pfizer в 95% дала позитивный импульс ценам на нефть. Накануне, 18 ноября, цены возросли с 43,6–43,8 доллара утром до 44,6–44,8 доллара. По данным на утро, 19 ноября, нефть торгуется на уровне 44,5.

Пик цены на нефть пришелся на конец августа — 46,5 доллара. Минимум цен был зафиксирован 2 ноября — 35,72 доллара, а следующий максимальный уровень, 45,3 доллара, был достигнут 11 ноября. Новых высот нефть пока не берет, а позитивные тенденции на фоне новостей о вакцинах уже заложены в цены.

Аналитики обратили внимание, что рост заражений коронавирусом и вводимые ограничительные меры продолжают оказывать негативное влияние на рынок с точки зрения оценки инвесторами темпов восстановления спроса на нефть.

«На наш взгляд, фактор ОПЕК+ и вакцин сегодня стабилизирует рынок, поэтому цены на нефть прочно держатся выше 40 долларов, но для достижения новых максимумов (выше 46,5 доллара) и перехода в торговый диапазон примерно 46–52 долларов требуются более мощные стимулы», — заявили эксперты.

Позитивное влияние на рынок нефти оказали и опубликованные накануне данные Минэнерго США о запасах нефти в США, однако данные от американского института нефти (API) таким оптимизмом не отличались. По данным Минэнерго США, на прошедшей неделе запасы увеличились на 0,77 млн баррелей при прогнозе роста 1,65 млн баррелей, но на рынок это практически никак не повлияло.

Аналитики прогнозируют, что нефть будет торговаться в диапазоне 42,5–44,5 доллара. Рынок будет ждать экономических новостей и полноформатной встречи ОПЕК+, запланированной на 30 ноября и 1 декабря, для определения дальнейшего направления движения.

Курс рубля

Накануне курс рубля достиг своего локального максимума за два месяца — 76,51 рубля за доллар, к вечеру 18 ноября российская валюта ослабла до 76. Утром в четверг, 19 ноября, рубль торгуется чуть ниже — в диапазоне 76,3–76,5 рубля.

На ослабление рубля повлияли рост случаев заражения коронавирусом и укрепление доллара на мировом рынке по отношению к основным мировым валютам. Позитивные новости о вакцинах уже отразились на рынке нефти и исчерпали себя.

Кроме того, негативное влияние на рынок нефти оказала резолюция Конгресса США о санкциях против РФ из-за дела Навального. Поддержкой рублю все еще выступает российский налоговый период (пик выплат придется на 25 ноября).

«Текущее ослабление пока видится как некоторая коррекция к предыдущему росту, и в перспективе до конца года нового резкого ослабления рубля не ожидаем, при позитивном развитии ситуации на рынке нефти», — рассказали аналитики.

Эксперты не исключили, что в начале следующего года ожидания усиления санкций со стороны новой администрации США будут способствовать спросу на валюту в декабре, в первую очередь, со стороны нерезидентов.

«Диапазон колебаний рубля 76–78 в перспективе до конца года пока остается наиболее вероятным», — заключили специалисты.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова раскрыла причины, по которой доллару и евро не перешагнуть рубеж в 100 рублей.