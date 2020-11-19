Власти Пензы назвали причину нехватки больничных коек в больницах региона

Пенза, 19 ноября. Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина прокомментировала заявление зампреда Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой о нехватке коечного резерва в регионе.

По мнению пресс-секретаря, недобросовестное отношение людей к базовым правилам безопасности в период сложной эпидобстановки является не только причиной сильной загруженности больниц, но и поводом для дальнейшего ужесточения требований режима повышенной готовности

По мнению пресс-секретаря, недобросовестное отношение людей к базовым правилам безопасности в период сложной эпидобстановки является не только причиной загруженности больниц, но и поводом для дальнейшего ужесточения режима повышенной готовности.

«Пензенская область находится на 33 месте в России по заболеваемости. Ситуация очень сложная, никто не говорит, что все хорошо. Режим ужесточен, проверки постоянно проводятся. Но знаете, беда в том, что очень многие люди (пока это их лично не коснется) считают, что ковид — это вымысел и не носят, например, принципиально маски. На прошлой неделе даже шла речь о необходимости ужесточения режима», — поделилась Дина Николаевна.

Напомним, что 18 ноября на совещании президента Владимира Путина с членами Правительства РФ, которое прошло в формате видео-конференции, зампред по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что медучреждения Пензенской области заполнены пациентами с COVID-19 более чем на 90%.

Однако пензенский Минздрав обнадежил горожан, заявив о полной готовности резервного корпуса для больных COVID на базе Клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина, который в случае необходимости может быть развернут в течении суток. К работе в режиме «ковидного» госпиталя подготовлены 222 койки, в том числе 12 реанимационных.