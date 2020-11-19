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Полиция проверяет на хулиганство депутата, порвавшего портрет Путина

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Полиция проверяет на хулиганство депутата, порвавшего портрет Путина

Санкт-Петербург, 19 ноября. Сотрудники полиции приняли заявление от главы петербургского МО «Лиговка-Ямская» Вадима Войтановского и ряда муниципальных депутатов. Вместе они направили обращение с просьбой привлечь депутата муниципального совета от партии «Яблоко» Максима Юферева к ответственности по статье «Хулиганство». После получения всех документов в полиции выдали уведомительный талон.

Полиция проверяет на хулиганство депутата, порвавшего портрет Путина

Это стало ответом на возмутивший всех поступок местного депутата, который во время очередного заседания решил порвать портрет президента России. Сотрудники МО «Лиговка-Ямская» уверены, что такое поведение оскорбительно для всех граждан, и Максим Юферев позорит все муниципальное сообщество Санкт-Петербурга.

«Мы считаем, что указанное лицо своими действиями совершило хулиганство по мотивам политической ненависти, выразившееся в явном и грубом неуважении к обществу, избравшему Владимира Владимировича Путина президентом. Депутат Юферев оскорбил гражданские чувства — такие, как патриотизм, уважение к Родине, уважение к президенту, являющегося гарантом Конституции, наших гражданских прав и свобод. Мы неоднократно обращались о роспуске муниципального совета МО Смольнинское, но наши требования, к сожалению, остались проигнорированы. Вот теперь и пожимаем плоды» — подчеркнул ФАН Вадим Войтановский.

Полиция проверяет на хулиганство депутата, порвавшего портрет Путина

Полиция проверяет на хулиганство депутата, порвавшего портрет Путина

Напомним, накануне депутат муниципального образования «Смольнинское» от партии «Яблоко» Никита Юферев порвал портрет президента РФ Владимира Путина прямо на заседании. Глава МО «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский сообщил ФАН, что подаст заявление в полицию на Юферева и потребует от Минюста РФ и Генпрокуратуры запретить «Яблоко».

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