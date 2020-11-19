Полиция проверяет на хулиганство депутата, порвавшего портрет Путина

Санкт-Петербург, 19 ноября. Сотрудники полиции приняли заявление от главы петербургского МО «Лиговка-Ямская» Вадима Войтановского и ряда муниципальных депутатов. Вместе они направили обращение с просьбой привлечь депутата муниципального совета от партии «Яблоко» Максима Юферева к ответственности по статье «Хулиганство». После получения всех документов в полиции выдали уведомительный талон.

Это стало ответом на возмутивший всех поступок местного депутата, который во время очередного заседания решил порвать портрет президента России. Сотрудники МО «Лиговка-Ямская» уверены, что такое поведение оскорбительно для всех граждан, и Максим Юферев позорит все муниципальное сообщество Санкт-Петербурга.

«Мы считаем, что указанное лицо своими действиями совершило хулиганство по мотивам политической ненависти, выразившееся в явном и грубом неуважении к обществу, избравшему Владимира Владимировича Путина президентом. Депутат Юферев оскорбил гражданские чувства — такие, как патриотизм, уважение к Родине, уважение к президенту, являющегося гарантом Конституции, наших гражданских прав и свобод. Мы неоднократно обращались о роспуске муниципального совета МО Смольнинское, но наши требования, к сожалению, остались проигнорированы. Вот теперь и пожимаем плоды» — подчеркнул ФАН Вадим Войтановский.

Напомним, накануне депутат муниципального образования «Смольнинское» от партии «Яблоко» Никита Юферев порвал портрет президента РФ Владимира Путина прямо на заседании. Глава МО «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский сообщил ФАН, что подаст заявление в полицию на Юферева и потребует от Минюста РФ и Генпрокуратуры запретить «Яблоко».