Иосиф Пригожин рассказал об убытках шоу-бизнеса из-за коронавируса

Продюсер, муж певицы Валерии, Иосиф Пригожин заявил, что шоу-бизнес — это целая отрасль, и она сегодня меняется не в лучшую сторону, в то время как в ней заняты порядка 600 тысяч жителей нашей страны. Ограничения из-за пандемии коронавируса приводят к тому, что без работы остаются не только звезды, но и музыканты. Пустуют концертные залы, и их обслуживающий персонал также остается без заработка.

«Убытки колоссальные. Даже не миллионные. Миллиардные», — сказал Иосиф Пригожин.

Кроме того, продюсер заявил, что у публики сложилось искаженное представление о жизни звезд. На сцене люди видят уже готовый продукт — артиста, а до этого нужно вложить много средств, иной раз даже взять их в долг. Работа коллектива на каждом концерте обходится артисту от 200 до 500 тысяч рублей.

«Звезды жируют?! В эту звезду сначала вложить надо 5 миллионов долларов, чтобы потом на ней заработать 6… Вы думаете, певица Лобода, что, в нее не вложили деньги? Она, что, бесплатно появилась? Или певица Полина Гагарина. Любой другой артист, прежде всего, вкладывает в себя огромные деньги, а потом их отрабатывает. Ему нужно вернуть вложенные деньги. А он еще делится с администраторами, с продюсерами, с концертными директорами. А потом может, с расчетом на будущие заработки, купить себе крутой дом и еще похвалиться, а потом за него рассчитываться», — сказал Пригожин.

Подводя итог, продюсер подчеркнул, что одна звезда содержит десятки тысяч людей, занятых в шоу-бизнесе. И когда артисты жалуются на отсутствие концертов, речь идет не о конкретных личностях, а о всех, кто работает в этой сфере.